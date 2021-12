FHI: Spredningen av omikron går saktere enn forventet

Den femte smittebølgen skyller over Europa, og i flere land settes det nye smitterekorder. Danmark har flest smittede i Europa og dobbelt så mange innlagte som Norge.

Det siste døgnet er det i Norge registrert 4702 koronasmittede. Det er en oppgang på 952 siden dagen før.

Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet, mener uansett tallet er et tegn på at vi er på vei i riktig retning.

– De helt siste tallene ser jeg som at det har vært litt manglende registrering i julen. Når vi ser dette i perspektiv for en uke siden, så har vi en nedgang i Norge. Dette er et godt tegn som tyder på at tiltakene som ble iverksatt for noen uker siden har hatt effekt – særlig på deltaviruset.

Spredningen går saktere enn forventet

FHI har i løpet av pandemien foretatt en rekke risikovurderinger. Disse benyttes til å foreta prognoser for å støtte helsetjenesten i planleggingen.

I Danmark har doblingstiden for omikronvarianten vært på 2-3 dager, noe som også ble fryktet her i Norge.

– Dersom vi fikk en doblingsrate på 2-3 dager, ville det blitt veldig krevende, sier Forland, og legger til:

– Nå ser vi nok at doblingsraten er litt lenger enn det - fire dager pluss. Hvis det slår til, tror vi at kan håndtere dette med de tiltakene som er nå.

– Ikke med noen lettelser foreløpig?

– Det er for tidlig å si om vi kan gå inn i det ennå. Vi trenger lenger observasjonstid for å se om omikron fører til flere sykehusinnleggelser.

NY TOPP: Frode Forland, fagdirektør i FHI, mener omikron vil føre til en ny topp i januar eller februar. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er håp

Til tross for høye smittetall av omikron, er sykehusinnleggelsene fortsatt relativt stabile. Fagdirektøren mener dette kan skyldes to ulike grunner.

– Det kan bety at det er håp om at det vi har sett av studier internasjonalt om at den gir mildere sykdom stemmer, men det kan også være et uttrykk for at vi har en bedre immunitet i befolkningen.

Norge har gjennomgående i pandemien fulgt nøye med på Danmark, da de har ligget litt foran Norge i utviklingen.

– De ligger litt før oss i løypa, fikk omikron litt før og fikk en større bølge inn. De har hatt svært høye smittetall de siste ukene. De har og et stort press på sykehusene og har over dobbelt så mange innlagte som oss, men de har færre innlagte på intensivavdeling etter folketall og etter innlagte på sykehus.

Ny behandling kan være redningen

Forland mener vi kan se til Danmark for inspirasjon til hvordan vi kan redusere presset på helsetjenesten.

– I Danmark prøver de å behandle mer hjemme, ved å gi ut utstyr til at folk selv kan overvåke oksygenmetning og andre ting som er knyttet til sykdommen. Man er i hjemmeobservasjon i kontakt med sykehuset via en app, sier han.

Han mener det kan hjelpe til å redusere antall innlagte på intensivavdeling.

– Jeg tror det kan være veldig viktig for å ta toppen av en veldig høy smittebølge. Kanskje kan vi ha mindre restriksjoner i samfunnet hvis vi får en større evne til å håndtere alvorlig syke på sykehus, sier fagdirektøren, og legger til:

– Det vil være relevant for antallet på intensivavdeling og antallet som man eventuelt kan behandle ute i en infeksjonsavdeling eller lungepost for eksempel.

– En topp i januar eller februar

De innlagte på sykehus er hovedsakelig uvaksinerte. Forland mener dette bør være en tydelig beskjed om at alle som kan bør ta vaksinen.

– Det er en uforholdsmessig stor mengde av uvaksinerte. De som er vaksinerte har en snittalder på 80 år, mens de uvaksinerte har en gjennomsnittsalder på 50 år.

Han mener vi enda ikke har sett smittetoppen av pandemien.

– Vi må regne med at vi får en topp i januar eller februar på grunn av omikronsmitte i samfunnet. Og så er det viktig at vi da klarer å balansere tiltakene slik at vi slipper å stenge ned samfunnet mer, men kan holde åpent så mye som mulig samtidig som vi ikke får et stort press på kommunehelsetjenester og spesialisthelsetjenester.