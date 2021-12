Innbruddsalarm på Brun og Blid – kvinne sovnet på solsengen

Natt til onsdag fikk politiet i Oslo melding om at innbruddsalarmen på ett av sentrene til solkjeden Brun og Blid hadde gått av.



Politiet valgte å rykke ut med et par patruljer til stedet for å undersøke hva som hadde skjedd.



Da politiet ankom solsenteret, traff de på en solhungrig person i døren. En kvinne i 30-årene hadde uheldigvis tatt en litt for lang høneblund da hun skulle skaffe seg litt sol på en eller kald vinterkveld.



– Hun var litt forfjamset, og det kan vi forstå på grunn av alarmen som ropte, forteller operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Eirik Sannes, til TV 2 natt til onsdag.



Ifølge operasjonslederen gikk kvinnen for å ta sol like før klokken 23, og sovnet på sengen. Den solhungrige kvinnen hadde dermed sovet i gode fire og en halv time etter at de stengte.



Alarmen skal ga gått etter at kvinnen begynte å bevege seg inne på solsenteret.