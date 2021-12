Brann i bolighus i Tønsberg: – Flammer ut av veggen

Klokken 03.12 fikk Sør-Øst politidistrikt melding om at det brant i bolighus i Tønsberg. Politiet fikk da melding om at det var observert flammer ut av veggene.

Like etter ble det informert om at nødetatene hadde ankommet stedet, og at det ble påbegynt slukningsarbeid.

Klokken 03.24 opplyser Sør-Øst politidistrikt at brannen er slukket. På nå foregår det etterslukning av brannen.

Ifølge operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Merete Kvaal, er det registrert tre personer på adressen.

Nødetatene på stedet har vært i kontakt med beboerne i huset. Ifølge en Twittermelding fra kokken 03.21 skal det ikke være noen som er savnet i brannen.

Vi vet enda ikke noe om årsak til brannen, og skadeomfanget er fremdeles ukjent, forteller operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Merete Kvaal, til TV 2 klokken 03:30.

Saken oppdateres!