Tidligere senatsleder Harry Reid (82)er død

Reid døde tirsdag fredelig og omringet av venner i Henderson. Reid har kjempet en fire år lang kamp mot pankreaskreft, sier kona Landra Reid i en uttalelse.

Harry Reid fikk kreftdiagnosen i 2018, og har blitt behandlet siden.

Han ble innvalgt i Kongressen i 1983, ble senator i 1987, og satt der fram til han pensjonerte seg i 2016. Den siste tiden i Senatet var han mindretallsleder for Demokratene.

Han representerte Nevada, og er delstatens lengstsittende i Kongressen.

Som flertallsleder bidro han blant annet til å få vedtatt daværende president Barack Obamas helsereform Affordable Care Act, samt omfattende stimuleringstiltak og nye retningslinjer for Wall Street etter finanskrisen, skriver The New York Times , som kaller ham en av de «uunnværlige folkevalgte i Obama-æraen».

– Han var min leder, min mentor og en av mine kjæreste venner. Han er borte, men han vil gå ved siden av mange av oss i Senatet hver eneste dag, sier Demokratenes nåværende flertallsleder Chuck Schumer i en uttalelse.

Ifølge The New York Times ble flyplassen i Las Vegas omdøpt til hans navn tidligere i desember.