John Madden (85) er død

Natt til onsdag kom nyheten om at den tidligere fotballtreneren John Madden er død. Nyheten ble delt i en pressemelding fra NFL.

NFL opplyser at Madden døde uventet i morges. Han var 85 år gammel.

– På vegne av hele NFL-familien, utrykker vi vår kondolanse til Virginia, Mike, Joe og deres familier, sa NFL-kommissær Roger Goodell i pressemeldingen.

Madden har blant annet jobbet som hovedtrener for laget Oakland Raiders, samt jobbet for flere store nettverk. Madden hjalp laget til en mesterskapsseier i Super Bowl XI.

Da han trakk seg fra trenerjobbem, ble han en kjent kommentator for NFL.

– Ingen elsket fotball mer enn «Coach». Han var fotball. Det vil aldri være en annen John Madden, og vi vil for alltid stå i takknemmelighet til ham for alt han gjorde for å gjøre fotball og NFL til det det er i dag, står det i pressemeldingen som kom natt til onsdag.

Ifølge pressemeldingen, vil informasjon rundt minnestund for John Madden bli tilgjengelig senere.