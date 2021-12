Brann i Tønsberg – kan være propanflasker i garasjen

Det ble opprettet sikkerhetsavstand på 300 meter, da politiet fikk opplyst at det kunne være propanflasker i garasjen. Brannvesenet holder nå på med etterslukking.

Det har oppstått brann i en garasje i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Politiet fikk melding om brannen klokken 23.07 tirsdag kveld.

Flere naboer har blitt evakuert på grunn av røyk, og behovet for videre evakuering ble vurdert kontinuerlig.

Tidligere mottok politiet informasjon om at det kunne være propanflasker i garasjen. Publikum ble derfor bedt om å holde en sikkerhetsavstand på 300 meter fra huset.

Kokken 23.36 informerte Sør-Øst politidistrikt at sikkerhetsavstanden skulle oppheves, og at det ikke lenger ble ansett å være eksplosjonsfare.

Klokken 00.02 informerer Sør-Øst politidistrikt om at brannen er under kontroll, og at publikum kan returnere til boligene sine. Det er nå iverksatt etterslukking.

Det er ikke meldt om personskade.

