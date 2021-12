Carlsen rasende etter VM-drama: – En klin idiotisk regel

VM-dramaet endte med fire spillere på like mange poeng. Da Carlsen ble intervjuet av NRK like etterpå, hadde han ingen anelse om han ville havne i omspillet.

Reglene sier at bare to spillere skal i omspillet.

– Det er en klin idiotisk regel, egentlig, sa Carlsen til statskanalen.

– Hvorfor det?

– Har du fått like mange poeng og skal spille omspill ... enten spiller ingen, eller så spiller alle, fortsatte han.

Etter at de mange forholdsreglene til tiebreaket ble regnet ut, endte Carlsen på tredjeplass. Jan Nepomnjasjtsjij og den 17 år gamle sensasjonen Nodirbek Abdusattorov skal ut i omspill om VM-tittelen.

Utblåsning på direkten

Etter at skuffelsen har sunket inn, kommer Carlsen med en lang utblåsning mot regelverket og toppene i Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) direkte på NRK.

Verdenseneren er glad for at de har innført tiebreak i mesterskapet – bare ikke måten de utfører det på.

– Ethvert tiebreak-system er OK, så lenge det ikke ganske åpenbart skader en form for rettferdighetssans. Å ha omspill om seieren er veldig riktig i en så prestisjefull turnering, men når man først skal ha det, må alle på samme poengsum spille spill. Noe annet er rett og slett bare feil, mener 31-åringen.

Carlsen sier at de samme tiebreak-reglene tidligere har skapt raseri i Grand Chess Tour, men at de ble endret etter protester fra spillere. Så kommer han med et syrlig stikk mot FIDE.

– Jeg må også ta en viss selvkritikk for at jeg og min far, da, ikke har vært vaktbikkjer på dem, som det viser seg at man må være. Ellers så fucker de opp hver gang, sier Carlsen.

Startet med sjokktap

Carlsen gikk inn i finaledagen som leder av turneringen, men gikk på et svært overraskende tap med svarte brikker mot den 17 år gamle sensasjonen Nodirbek Abdusattorov i første parti.

Deretter ble det remis mot Jan Nepomnjasjtsjij, før Carlsen slo tilbake med seier med hvitt mot Levon Aronian.

Resultatene bidro til et voldsomt nervedrama i siste parti. Carlsen, Nepomnjasjtsjij, Abdusattorov og Fabiano Caruana var i delt ledelse.

Samtlige spilte remis i siste parti.

Saken oppdateres!