I dag er det eksamen for Didrik Tønseth (30). En OL-billett på 15 km ligger i potten. Da må han gå fort. Veldig fort.

– I mitt hode er det en ledig plass på 15 klassisk-laget i OL. Og jeg må nok på pallen på denne distansen i Lenzerheide for å komme til OL, uttalte Tønseth til TV 2 for noen dager siden.

TV 2-ekspert Petter Northug mener Tønseth har truffet godt i oppkjøringen til sesongen. Han vet at trønderen ikke slurver i treningsarbeidet.

– Jeg har vært på lag med ham og trent med ham. Han er en asket. Han gjør alt til punkt og prikke når det kommer til kosthold og søvn, men Didrik gjør alt mye mer ekstremt. Jeg har ikke sett maken til dedikert utøver. Han setter selv Bjørndalen i skyggen når det kommer til dedikasjon og nøyaktighet. Derfor kalles han «asketen» i miljøet, forklarer Northug.

Tønseth hevder det var NRK-kommentator Torgeir Bjørn som lanserte kallenavnet.

– Det var han som startet det. Så har det ballet på seg. Fra Bjørn til Niklas Dyrhaug. Da var det spredt over alle vinder, smiler han.

– Jeg kan gå inn i boblen hvis jeg vil. Ligge alene i høyden, trene og spise. Det passer ikke Dyrhaug, men det passet Northug en gang, forklarer han.

Den ultimate lykken er såkalte «rene dager».

– Rene dager? Da står man opp, trener, sover og spiser. Igjen og igjen. Telefonen ringer ikke. Ingen maser. Da har du en ren dag, forteller Tønseth.

Northug mener det er en av suksessfaktorene til 30-åringen.

– Rene dager er plettfrie dager uten forstyrrelse fra samfunnet. Treningsarbeid, restitusjon, kosthold. Alt annet er forstyrrende. Hvis noen ringer på døren, ødelegger det en plettfri dag. Tønseth må være i asket-boblen sin, og det er sånne dager han har ekstremt mange av, sier TV 2-eksperten.

Selv om Tønseth trives i asket-boblen, er han takknemlig for matchingen han har fått på samlinger med landslaget – til tross for at han ble vraket før sesongen.

– Jeg har trent mye alene hjemme i Trondheim og hatt god oppfølging av de som kontrollerer at det går den rette veien rent fysisk med meg. Dessuten har jeg hatt fordelen av at jeg har fått være med landslaget på samlinger. Jeg synes det var veldig realt gjort – og er takknemlig for det. Du kan klare mye på egen hånd, men det er jo når du matcher deg mot andre at du merker hvordan du ligger an.