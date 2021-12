Klæbo avslører nybegynnertabbe

Se Tour de Ski på TV 2 og Play onsdag fra klokken 13.30.

Johannes Høsflot Klæbo er i superslag to måneder før OL i Beijing. Han ydmyket konkurrentene i tirsdagens sprint, noe som fikk TV 2-kommentator Petter Skinstad til å sammenligne ham med Usain Bolt.

– Kroppen spiller godt på lag. Jeg hadde et fint høydeopphold i Davos. Jeg har trent veldig godt. Jeg var spent på hvordan kroppen ville være på dag 22, men dette var en god start, sier Klæbo.

– Var sliten

Men skistjernen har hatt tyngre dager tidligere i høst. Det forteller sprinttrener Arild Monsen.

– Jeg har hatt et par samtaler med ham der jeg har satt på bremsen. Vi lærte litt av det siste lange høydeoppholdet. Da ble det nok selv for Klæbo. Han jazzet ganske bra på med volum. Vi hadde en runde eller to på det, sier Monsen.

Klæbo forteller at han tok vel hardt i.

– Jeg lærte mest av det som skjedde da jeg kom hjem. Og mest hvordan man ikke skal trene når man kommer hjem. De to siste høydeoppholdene har vært gode.

– Hvordan skal man ikke trene etter høydeopphold?

– Det er greit å ta seg en rolig dag. Ikke bare peise på med ny femtimersdag, sier han.

Nå er sprintkongen svært påpasselig med å lytte til kroppens signaler.

– Jeg var sliten etter Lillehammer og tre skirenn der. Jeg tok inngangen til høydeoppholdet rolig. Jeg var flink til å ta det med ro de to første dagene slik at jeg ikke gikk på en smell, forteller han.

Northug om lillebroren: – Jeg blir stum

– Har knekt en kode

Monsen mener Klæbo har utviklet padleteknikken siden forrige sesong.

– Han har en bra arbeidsøkonomi. Han har gjort noen tekniske grep i skøyting som mest kom til uttrykk på 15-kilometeren i Davos. Han har knekt en kode, sier Monsen.

Klæbo er usikker på akkurat det.

– Han snakker mye om padleteknikken. Jeg vet ikke. Det er der jeg gikk saktest i Davos og tapte sekunder, smiler han.