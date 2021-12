Åtte personer og én elg involvert i trafikkulykke

To personer er fraktet til sykehus med mindre skader.

Langs riksvei 3, ved Kvikne, har en elgpåkjørsel ført til at to biler kolliderte. Åtte personer skal være involvert, og det er meldt om personskade.

Det opplyser politiet i Innlandet på Twitter klokka 16.56.

– Det er meldt om en person som ser ut til å være skadet, men skadeomfanget er fortsatt ukjent, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Videre legger han til at vedkommende er ved bevissthet.

Klokka 17.32 politiet at to personer er kjørt til sykehus med mindre kuttskader.

– To personer er kjørt til sykehuset for behandling av det som fremstår som mindre kuttskader. De øvrige seks kjøres også til sykehus for kontroll, men antas å være uskadd, tvitrer politiet i Innlandet.

Veien er delvis åpnet; det dirigeres på stedet.