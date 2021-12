Annullerte bisart selvmål – Tottenham skuffet

Southampton-Tottenham 1-1

Like før pause fikk Southampton-forsvarer Mohammed Salisu sitt andre gule kort. 22-åringen lagde straffespark i samme slengen. Der var Harry Kane sikker.

Selv om de spilte med én mann mer, ville det seg ikke helt etter pause for de liljehvite.

Omstridt annullering

Først ble et Kane-mål annullert for en offside av det hårfine slaget. Så ble det som kunne blitt et komisk selvmål av Southampton-keeper Fraser Forster annullert.

Se situasjonen øverst!

Dommeren mente at Tottenham-spiller Matt Dohertys forsøk på å nå ballen var et angrep på keeper.

Spurs-spiller Eric Dier syntes ikke situasjonen så noe særlig ille ut fra der han stod.

– Jeg synes at keepere generelt får for mye beskyttelse, spesielt utenfor femmeteren. De kan hoppe og bruke hendene. Det er en stor nok fordel. Men jeg har ikke sett den i reprise, så jeg vet ikke, sier forsvarsspilleren til britisk TV.

– Korrekt

TV 2s eksperter forstår at Tottenham-fansen er frustrert på grunn av annulleringen, men mener at Doherty har seg selv å takke på grunn av måten han hoppet inn i duellen på.

– Det er ikke et klart frispark. På ingen måte. Men når Matt Doherty hopper sånn inn med ryggen, gir han dommeren en grunn til å blåse, sier Simen Stamsø-Møller, og legger til:

– Fraser Forster har ikke kontroll i det hele tatt. Jeg tror han ville mistet ballen uansett.

Erik Huseklepp tviler også sterkt på at Forster hadde kontroll, men synes det er greit at målet ble annullert.

– Doherty hopper inn med ryggen rett i Forster. Sånn som han hopper inn, blir det korrekt i min bok, sier den tidligere landslagspilleren.

Moi på benken

Til tross for et heftig trykk mot Southampton-målet, ville ikke ballen i mål på godkjent vis for gjestene.

Dermed er Tottenham fem poeng bak Arsenal på fjerdeplass. Harry Kane og co. har imidlertid to kamper mindre spilt. Southampton har ti poeng å gå på til nedrykksplass, men har fire kamper mer spilt enn Burnley.

Mohamed Elyounoussi ble sittende på benken for Southampton.