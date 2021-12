Hus totalskadd etter brann

Rundt klokka 16.15 fikk politiet melding om en boligbrann på Bjelland, Lindesnes.

Like etter tvitrer politiet i Agder at det er full overtenning i huset.

– Det er snakk om en enebolig som er overtent. Huseier er gjort rede for, og det er skal ikke være andre i huset, sier operasjonsleder Miriam Stausland til TV 2 klokka 16.45.

Videre opplyser hun om at «det er tett opp mot naboen», og at det er spredningsfare, men at ingen er evakuert per nå.

Klokken 17.03 opplyser politiet at spredningsfaren nå anses som lav.

– Huset er totalskadd, brannvesenet har kontroll og anser faren for spredning som liten.