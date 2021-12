Klæbo med seier i Tour de Ski-åpningen: – Verdens beste sprinter

Johannes Høsflot Klæbo fortsetter å dominere sprintdisiplinen i langrennsverden.

Under Tour de Ski-åpningen i Lenzerheide i Sveits var verdenscuplederen suveren fra prologen og hele veien til finalen. Der parkerte han alle og fikk dermed en perfekt start på Tour de Ski.

– Det var en fantastisk dag. Jeg må takke smørerne for gode ski og det var en perfekt måte å starte Tour de Ski på. Det var moro å konkurrere i dag, sier Klæbo i seiersintervjuet med FIS like etter målgang.

På Tour de Skis første dag likte TV 2s langrennsekspert Petter Northug det han så av 25-åringen.

– Han er verdens desidert beste sprinter for øyeblikket, mener Northug og sier han aldri har sett en sprekere Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbo bekrefter selv at han har fått de svarene han var ute etter.

– Jeg føler meg pigg, kroppen spiller bra på lag og jeg har fått trent godt i jula. Det blir spennende å se fortsettelsen og det venter en ny konkurranse i morgen, sier han til TV 2.

– Du forstår at du nå må leve med et stort favorittstempel før OL-sprinten i Beijing?

– Nei, sier Klæbo med et smil.

– Jeg må vel bare leve med det. Jeg hadde det samme før Pyeongchang, så jeg får prøve å gjøre det samme som sist, sier han.

I Tour de Ski-finalen tok Klæbo tidlig teten for å unngå farlige situasjoner og kom først inn i den avgjørende svingen. Derfra klarte ingen å holde følge med tempoet til Byåsen-løperen.

– Han har vært mannen å slå i flere år. I dag var det noe ekstra. Han så våken ut, så leken ut og var så elegant som vi bruker å se ham på ski. I dag var han i det umulige hjørnet. Jeg tror konkurrentene nesten hadde gitt opp på forhånd, sier Northug.

– Det blir litt som Usain Bolt på sitt beste. Han er i en helt egen klasse, sier ekspertkollega Petter Skinstad.

Den franske duoen Richard Jouve og Lucas Chavanat fulgte opp på andre- og tredjeplass. Erik Valnes klarte ikke å holde tempoet i finalen og ble nummer fire. Pål Golberg gikk tom for krefter og ble helt sist, like bak Federico Pellegrino.

– Det er kjedelig å bli nummer seks i en finale, men de fem foran meg har bra meritter i sprint. Det er sjeldent at alle de beste er i finalen, sier Pål Golberg til TV 2.

– Jeg får ta med meg det andre. Det er årsbeste på sprint. Og det er veldig viktig for meg i touren. Jeg har jo et håp om å komme på pallen, og da må jeg til finalen i de to sprintene, mener han.

I morgen starter Tour de Ski med 10 km klassisk for kvinner klokken 13.30, før herrene går 15 km klassisk klokken 15.00.

