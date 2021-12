Dømt til forvaring for grov voldtekt av kvinne i 60-årene

Den fornærmede kvinnen ble holdt fanget i sin leilighet, og måtte på et tidspunkt gjenopplives av voldtektsmannen.

Den 42 år gamle mannen bodde i den fornærmede kvinnens leilighet da overgrepet skjedde.

Han flyttet inn i mai i år, og de to levde som samboere frem til overgrepet fant sted. De ble kjent da den fornærmede kvinnen jobbet som helsefagarbeider på en rettspsykiatrisk klinikk der 42-åringen sonet etter en tidligere voldsom.

42-åringen er tidligere domfelt for seksuallovbrudd i Sverige.

Da de to hadde bodd sammen i litt over en måned, drakk de ifølge en fersk dom fra Trøndelag tingrett en god del alkohol sammen.

Etter en mindre konfrontasjon ble 42-åringen ifølge dommen voldsomt aggressiv, og begynte å tvinge seg på kvinnen.

I tillegg til å utsette henne for flere grove overgrep, var han voldelig mot henne og slo henne flere ganger i ansiktet med knyttet neve.

Ved en anledning mistet kvinnen bevisstheten, og 42-åringen måtte utføre hjerte-og lungeredning for å få liv i henne.

Tidlig på morgenen dagen etter sovnet 42-åringen, og kvinnen rømte til en venninne.

Hun dro etter en tid til sykehus der hun fikk påvist flere ribbeinsbrudd, avløste tverrtagger i ryggsøylen og et kraniebrudd.

Retten legger vekt på at voldtektene har blitt utført på en svært krenkende og smertefull måte.

42-åringen har videre blitt vurdert av rettsoppnevnte sakkyndige, som mener å ha påvist psykopati og en dyssosial personlighetsforstyrrelse med ustabile og sadistiske trekk. De har konkludert med at gjentakelsesfaren er høy.

Dette, samlet med at 42-åringen tidligere er dømt for lignende lovbrudd, gjorde at retten enstemmig dømte mannen til ni års forvaring, med en minstetid på seks år.

Han er også ilagt et kontaktforbud overfor kvinnen i fem år og dømt til å betale henne en erstatning på 200.000 kroner.

42-åringen avviste anklagene i retten, og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.