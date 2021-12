Betalte nesten 40 millioner kroner for å bli nabo med eksen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kanye West betalte nesten fire millioner kroner over takst for det nye huset i Hidden Hills.

I februar søkte Kim Kardashian (41) om skilsmisse fra Kanye West (44). Nå har den kjente artisten kjøpt hus rett på andre siden av gaten fra der Kardashian bor, skriver New York Post.

Huset ligger i Hidden Hills, som er en by og et inngjerdet område i Santa Monica Mountains-regionen i Los Angeles. Det er kjent for å være hjemmet til en rekke kjendiser.

NY BOLIG: Kanye West betalte nesten 40 millioner kroner for huset i Hidden Hills. Foto: Backgrid USA / NTB scanpix

Betalte flere millioner over takst

Kanye West skal ha betalt rett under 40 millioner kroner for huset, nærmere fire millioner kroner over husets prisantydning, som opprinnelig lå på 36 millioner kroner.

Huset rommer 335 kvadratmeter, har fem soverom, fire bad, og har ikke vært på markedet på 67 år.

Huset har også basseng og en egen stall for hester.

West har ved flere anledninger uttrykt at han ønsker å finne tilbake til kona si. Stjerneparet har fire barn sammen, North (8), Saint (5), Chicago (3) og Psalm (2).

Spøker om huskjøpet til West

For tiden dater Kim Kardashian komikeren Pete Davidson.

På Twitter er det flere som spøker om artistens ferske boligkjøp, med referanser om at han vil være nærme eksen sin.

Det er også flere Twitter-brukere som tar artisten i forsvar, og hevder at det er fordi han vil være i nærheten av barna sine.

– Kanye kjøpte et hus for å være nære barna sine, det er helt greit, er det en som skriver.