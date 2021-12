I strupen på kommentator: – Uttaler seg om ting han ikke har peiling på

Se Tour de Ski på TV 2 onsdag fra klokken 13.30.

For noen dager siden kom beskjeden om at Ingvild Flugstad Østberg ikke får gå Tour de Ski. Hun er også uaktuell for OL.

– Den planlagte oppfølgingen etter de første rennene viser at helsesituasjonen hennes ikke tåler rennprogrammet. Ingvild må derfor på ny ta en lengre pause fra konkurranser, noe som gjør at OL beklageligvis kommer for tidlig, uttalte medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i en pressemelding.

I etterkant av pressemeldingen skrev NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt at Østberg aldri burde fått konkurrere i verdenscupen i 2021.

«Utenfra fremstår det mer enn man skulle ønsket som om Østbergs helsesituasjon nærmest ender som et slags eksperiment for de ansvarlige i Skiforbundet, der man tester grensene for hva man kan få av ytelse, tross hennes langvarige problemer knyttet til ernæring.»

– Ganske spesielt

Langrennssjef Espen Bjervig rister på hodet av NRK-kommentatoren.

– Jeg synes det er utrolig at man kan sitte og kritisere en sak man ikke har innsikt i i det hele tatt. Det er Øystein, Ingvild og et par andre leger som har innsikt i den saken. Jeg vet hva som er gjort av tilrettelagt opplegg. At man kan sitte i Oslo og felle en dom over det som er gjort, uten å vite i nærheten av hva som er skjedd, det synes jeg er ganske spesielt. At jeg i tillegg skal være hårsår fordi jeg ikke tåler kritikk… Det jeg sier er at han uttaler seg om ting han ikke har peiling på. Det bør man ikke gjøre, i hvert fall ikke når det gjelder enkeltutøvere og helseting.

– Hva reagerer du på?

– Blant annet at det er frislipp, grønne lys og at ting skurer og går. At vi ikke tar vare på helsen til utøverne. Jeg synes man skal være veldig forsiktig med å uttale seg uten at man kjenner til saken. Det er tross et enkeltindivid som sitter midt oppi dette og som har det fryktelig tungt. At det kommer kritikk av meg er helt greit, for den får jeg hele tiden. Men det blir et sammensurium og synsing om ting som er sensitivt og som man ikke har peiling på, sier han.

– Fremstår som nok en fornektelse

Saltvedt mener Bjervig gjemmer seg bak helsekortet.

– Jeg har ikke helseopplysningene til Østberg, og jeg skal ikke ha det. Det er ikke saken. Jeg håper bare at Østberg får den tiden hun trenger til å komme i form og bli frisk. Å eksponere henne på den måten som er gjort, uten å sette flere begrensninger enn det tilsynelatende ble gjort, er noe som bør diskuteres. Var det den beste løsningen for henne? Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan være med på den diskusjonen. Kan man prøve å lære av dette? Kan man prøve å sende nye signaler med tanke på måten man forholder seg til ernæringsproblematikk på? Jeg hadde håpet det, men det blir ikke i år, sier Saltvedt.

– Men er det ikke greit å gå verdenscup når man har godkjent helseattest?

– Man skal ikke nedlegge et yrkesforbud. Men etter to år på sidelinjen er det en ganske tøff overgang. Det var tilsynelatende så på grensen at Østberg ikke kunne gå nasjonal åpning på Beitostølen. I stedet skulle hun gå verdenscup. Er det den fornuftige progresjonen? Etterpåklokskapen er også en form for klokskap. Det ser ikke sånn ut fra siden. Det ser ikke ut til at dette nødvendigvis var det Ingvild Flugstad Østberg trengte nå, sier Saltvedt.

– Bjervig sier du uttaler deg om ting du ikke har peiling på?

– Jeg har nok peiling på hvordan det fremstår sett fra utsiden, og det er det eneste jeg uttaler meg om, sier han.

– Det fremstår som nok en fornektelse av en debatt som er viktig for mange, legger han til.

– Måtte gå konkurranser

TV 2s langrennsekspert Petter Northug mener det var riktig å la Østberg prøve seg i verdenscupen.

– Jeg er ikke enig med Saltvedt. Jeg synes Østberg har hatt en bra progresjon fra Ruka til Davos. Jeg var imponert av det jeg så. Derfor var jeg overrasket da beskjeden kom. Skulle hun rekke OL måtte hun gå konkurranser. Hun balanserte på en knivsegg, og denne gangen gikk det ikke. Hun tålte det ikke, men da fant de i hvert fall ut at hun ikke tålte det, sier Northug.

– Bjervig sier at Saltvedt ikke har peiling?

– De vet mer enn det vi gjør. Vi får ikke all informasjon rundt Østberg-saken. Det får vi sikkert aldri til å få heller. Det er fortsatt litt tabubelagt å snakke om akkurat hva som er problemet og innenfor hvilken sektor. Hva er det det slår ut på som gjør at hun ikke får gå? Detaljene får man ikke svar på. Fremover vil det bli diskutert hva som gjorde at hun ikke fikk gå Tour de Ski og hva som skjedde i dagene etter Davos. Det er en del som blir innenfor fire vegger og som vi ikke får høre, sier Northug.