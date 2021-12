Pallen glapp for Mowinckel: – Men hun viser at hun hører hjemme i toppen

Etter den strålende førsteomgangen, hvor Ragnhild Mowinckel sikret seg en tredjeplass i finaleomgangen, var det knyttet store forventninger til 29-åringen fra Molde.

Mowinckel fant en god rytme i starten, men hun fikk ikke helt opp farten. Dermed glapp seiersmulighetene og pallplassen for det norske håpet.

Mowinckel ble til slutt nummer fem, 83 hundeleder bak vinneren Tessa Worley.

– Det var et par småfeil her og der. Det var et stort steg i riktig retning, og hun ligger virkelig å slåss om pallplasser nå. Og det er der hun hører hjemme. Det har vært en lang vei tilbake, og hun skal virkelig ta med seg det hun gjorde i dag, sa TV 2-ekspert Nina Haver-Løseth etter Ragnhild Mowinckels innsats.

Tessa Worley (Frankrike) tok seieren, og sin 15. i slalåm i karrieren totalt, foran Petra Vlhova fra Tsjekkia og Sveriges Sara Hector.

Tirsdagens plassering er Mowinckels beste i verdenscupen i storslalåm på nesten to år. Den siste tiden har det virkelig løsnet for 29-åringen etter to alvorlige kneskader. Oppturen skjer ett år ut i comebacket, og det lover godt foran OL i februar.

Før jul tok hun sin første pallplass i verdenscupen på over 1000 dager. Da ble hun nummer to i super-G i franske Val d'Isère.

Mina Fürst Holtmann lå på en kruttsterk sjuendeplass før finaleomgangen i Lienz. Hun fikk en god start, men litt ute i løypa var Holtmann nære ved å kjøre ut før hun kom seg på beina igjen.

Feilen sørget for at Holtmanns muligheter til å klare en plass på pallen glapp. Til slutt ble hun nummer åtte.

– Hun er så stabil på ski at det ikke nødvendigvis påvirket tiden så mye. Men med den feilen hun gjorde, så var dette virkelig en godkjent, mente Haver-Løseth.

Maria Tviberg kjørte dessverre ut i finaleomgangen. Hun lå som nummer elleve etter førsteomgang.

– Det var kjedelig, hun havnet dessverre på klassisk innerski. Det ble feil tyngdepunkt og dermed var det ut. Utrolig kjedelig nå når hun virkelig var på gang. Nå må hun bare nullstille og gjøre seg klar til morgendagen, sa TV 2-ekspert Haver-Løseth.

Thea Stjernesund kom seg også til finaleomgangen, og kjørte seg opp flere plasseringer etter å ha startet som nummer to. Stjernesund endte til slutt på 17. plass etter å ha ligget som nummer 29 etter førsteomgang.

Strålende laginnsats i første omgang

Ragnhild Mowinckel leverte en strålende første omgang og hang med i toppen i tirsdagens storslalåmrenn i østerrikske Lienz. Hun var 29 hundredeler bak teten.

Molde-alpinisten kjørte ned til tredje beste tid. Foran seg hadde hun ledende Tessa Worley (Frankrike) og Sara Hector (Sverige) foran finaleomgangen.

Mowinckel hadde god fart og rene buer på toppen. Etter andre mellomtid var hun åtte hundredeler bak Worley, men tapte deretter litt i nedre parti i henget.

Mina Fürst Holtmann kjørte også sterkt og lå på 7.-plass i Lienz etter første omgang. Hun var 61 hundredeler bak ledertiden, mens Maria Tviberg (+0,93 sek.) følger fire hakk etter. Thea Stjernesund gikk så vidt videre til finaleomgangen som nummer 29.