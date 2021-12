Lever med hørselskade: – Jeg rører ikke raketter lenger

Ved nyttår i fjor var det ti som ble skadet i forbindelse med oppskytning av fyrverkeri. Tre av disse blir betegnet som alvorlige skader, mens de resterende syv blir betegnet som moderat alvorlige.

I år frykter Norsk brannvernforening at tallene blir høyere.

Yousef Hadaoui er en av de som for noen år siden smertelig fikk erfare fyrverkeriets bakside.

– Jeg har lagt rakettene helt på hylla, sier han til TV 2.

Eksploderte rett ved øret

Hadaoui var bare 12 år da ulykken inntraff. Han påpeker at det da ikke var like mange regler eller like mye informasjon om hva som var farlig.

– Vi var en guttegjeng som tenkte at det var gøy å ikke bare skyte rakettene opp i lufta. Det var sånn det starta, forteller han.

– Jeg fikk en rakett rett mot meg og heldigvis klarte jeg å snu meg til venstre. Raketten eksploderte rett ved øret mitt og jeg husker at jeg blødde noe voldsomt og at det var en høy pipelyd.

Hadaoui var flau og turte ikke si i fra til familien hjemme før dagen etter.

– Da jeg først sa i fra så ble de jo veldig skuffa før vi dro rett på legevakta, sier han og fortsetter:

– Det er et minne som vil sitte i meg resten av livet, og en start på året som jeg ikke unner noen.

– Rører ikke raketter

Etter ulykken var Hadaoui heldig, og han har nå 70 prosent hørsel på det skadde øret.

Han tenker ofte på hva som kunne skjedd dersom han ikke hadde rukket og snu hodet bort.

–Jeg rører ikke raketter lenger, jeg har lært. Jeg tenker ofte på hvor ille det kunne godt. Jeg kunne vært blind, døv eller verre. Jeg får ofte flashbacks og de fysiske påminnelsene er der hver uke, sier han.

Han håper nå at hans engasjement og rollen hans som komiker kan hjelpe på at årets feiring blir litt mer trygg.

– Dette er jo en hjertesak for meg, så når jeg ble kontaktet av Norsk brannvernforening var det en «no-brainer». De fleste som følger meg er jo kids som er i en fase hvor de vil teste ut ting. Jeg håper jeg kan være litt som en storebror som forteller min historie og forklarer at det kan være farlig.

Og målet er klart:

– Hvis jeg bare kan redde ett øre eller noen øyne i løpet av den nyttårsaften som kommer nå, så er min jobb gjort.

Ny trend?

I likhet med raske briller, solbriller og andre type briller, håper Hadaoui nå at det kan bli en ny trend med beskyttelsesbriller.

HØRSELSKADE: Yousef Hadaoui har selv en hørselskade på det ene øret som han som følge av en nyttårsrakett-ulykke. Foto: Privat

– Folk liker jo å bruke shades! Det er jo helt klart et marked der, så nå må jo bare brille-gigantene følge på og lage noen fete beskyttelsesbriller.

Han sier han har forståelse for at folk liker å få med seg fyrverkeriet, men oppfordrer alle til å tenke litt sikkerhet også.

– Vær han kule på festen med beskyttelsesbriller! Gjør vi det til en trend, har vi kommet langt, sier komikeren som fremover skal legge ut innhold på sine sosiale medier for å fremme dette.

Ekstra stor fare i år

I år frykter Norsk brannvernforening at tallene på skader i forbindelse med oppfyring av fyrverkeri kan øke.

– Nå som flere store arrangementer blir avlyst så kan det være flere som velger å skyte opp fyrverkeri på mindre sosiale lag, sier kommunikasjonsrådgiver ved Norsk brannvernforening, Helene Hiller.

Bruk av fyrverkeri er strengt regulert, og privatpersoner har kun lov til å avfyre fyrverkeri på nyttårsaften mellom klokken 18 og klokken 2 på natten.

GODE FORBEREDELSER: Kommunikasjonsrådgiver i Norsk brannvernforening, Helene Hiller, mener forarbeidet er avgjørende for en trygg oppskytning. Foto: Privat

– Vi er nå i en tid hvor det er begrenset hvor mange som kan samles. Flere kommuner har avlyst sine felles oppskytninger, noe som kan føre til at flere privatpersoner går til innkjøp av fyrverkeri, sier hun og tilføyer:

– Da er det ekstra viktig å sette seg godt inn i både anbefalinger og regler.

– Bruk beskyttelsesbriller

Øyeskader er den mest vanlige skaden og felles for de som har vært utsatt for en slik ulykke er at ingen har brukt beskyttelsesbriller.

– Vi er nok fremdeles ikke flinke nok til å bruke briller både når vi er ute og fyrer opp fyrverkeri, men også når vi ser på, sier Hiller.

Hun har en tydelig oppfordring for å unngå både øyeskader og andre skader på nyttårsaften.

– Forberedelser er det mest avgjørende sammen med det å sette deg godt inn i bruksanvisningen. Hold god avstand og bruk beskyttelsesbriller.