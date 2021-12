Iversen ute av sprinten: – Det er elendig og pinlig

Se sprintfinalene fra klokken 14.00 på TV 2 og TV 2 Play.

Emil Iversen er ute av sprinten i Tour de Ski. Trønderens tid ble for dårlig til å komme blant de 30 beste som går videre til kvartfinaleheatene i sveitsiske Lenzerheide.

– Det er ganske enkelt. Jeg går for sent. Det føles egentlig bra og jeg føler jeg går en bra prolog. Det er kritisk for Touren for min del, men jeg tåler det fint. Jeg er blitt vant til det, sier Emil Iversen til TV 2.

Nå er han sikker på at han ikke blir tatt ut til sprinten i OL.

– Jeg skal ikke gå denne distansen. Da kan jeg legge bort det. Jeg er for svak. Det er elendig og pinlig. Det er terningkast 1, sier Iversen.

Det er tredje gang på rad at Iversen ikke klarer å komme seg videre fra prologen under en sprint.

– Jeg skal innrømme at det svir å være så dårlig i sprint som jeg er nå. Jeg er flau over meg selv, sier 30-åringen fra Meråker.

Bedre gikk det for Johannes Høsflot Klæbo som vant prologen med to sekunder til franske Richard Jouve på andreplass.

Even Northug imponerte også og gikk inn til fjerde beste tid. Litt over fem sekunder bak Klæbos vinnertid.

Pål Golberg (nummer 7) , Erik Valnes (nummer 13) og Harald Østberg Amundsen (nummer 22) er også videre til kvartfinale.

