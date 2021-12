Hockeylaget ble degradert - nå vil de gjøre som eliteserieklubb

De var forbanna og følte seg urettferdig behandlet. Narvik gikk til retten for å unngå degradering. Nå er de revansjelystne i nord, og motiveres av et lokomotiv i gult.

I slutten av mars ble det klart at Narvik ikke fikk spille i Fjordkraft-ligaen den kommende sesongen.

Beslutningen ble tatt etter Ishockeyforbundets prosentberegning av den avbrutte sesongen. Da endte Narvik nederst, bak Grüner. Det ble også bestemt at ligaen ikke skulle utvides til tolv lag.

Narvik mente at avgjørelsen var feil, da sesongen ble avbrutt hadde lagene spilt ulikt antall kamper, samt at Narvik hadde møtt enkelte topplag flere ganger enn Grüner.

Advokat Per A. Flod ble satt på saken, da Narvik tok saken til retten. Der fikk Norges Ishockeyforbund medhold. Narvik rykket ned, og måtte betale forbundet 120 000 kroner.

I nord mener de fortsatt at de ble urettferdig behandlet, men de har måttet rekke blikket oppover igjen.

– Jeg tror bitterheten sitter litt igjen i de som var her, sier André Lysenstøen, som ble ansatt som sportssjef i Narvik da saken pågikk.

– Brekt ryggen av

Den tidligere målvakten støtter sin klubbs avgjørelse om å ta saken til retten. Han mener avgjørelsen var feil.

– Jeg signerte for en klubb som var brekt ryggen av. Her i nord kaller de en spade for en spade. De var sinna, og det mener jeg er greit. Vår motivasjon har vært å vise at vi har noe i toppdivisjonen å gjøre, sier han.

Sportssjefen fikk litt av en jobb med å stable på plass et nytt lag. De sto igjen med kun hovedtreneren og én spiller med kontrakt videre. Spilleren valgte å forlate klubben.

Med god hjelp fra et næringsliv som sto støtt med klubben, ble et nytt lag stablet på beina, en gjeng med sultne spillere som ville hjelpe Nord-Norges beste hockeylag opp igjen.

SUKSESSLAG: Bodø/Glimt kunne i november feire nok et seriegull. Foto: Terje Pedersen

Inspireres av Bodø/Glimt

Lysenstøen skryter gjentatte ganger av byens næringsliv og deres ønske om å være med å bygge en storklubb i Narvik.

Interessen for hockey er god i byen. Det er den lagsporten byen hevder seg best i.

Sportssjefen drømmer stort. Han mener de kan oppnå mye i Narvik.

– Drømmen er å gjøre som Bodø/Glimt. Det er det absolutt mulighet for her, sier han.

Lysenstøen er fullt klar over at eventyrhistorien til fotballaget lengre sør ikke akkurat er enkel å gjenskape, men han mener at det er mulig.

– Det er den drømmende visjonen. Hvorfor skal ikke vi klare å bli som Bodø/Glimt? Spør han.

Han mener klubben stadig blir mer profesjonell, og trekker frem at eksempelvis junioravdelingen er blitt mye bedre.

Til tross for god interesse i byen, et samlet næringsliv og store drømmer, tror ikke Lysenstøen at de ved et opprykk umiddelbart kan ta opp kampen med de aller største.

– Vi merker jo at det koster litt å ta dette laget til et nytt nivå. Å hamle opp med Stavanger Oilers koster mye penger, men å komme seg opp og krangle med lag som Lillehammer og Sparta tror jeg koster rundt ti millioner kroner til i året, sier han.

– Hva er det med Bodø/Glimt som inspirerer?

– Du kan få til mye med en hall som ikke er verdens fineste, om du har en bra trener, en god organisasjon og et bra miljø. Det er nok det å få til mye ut av lite. Det er ikke så mye vi trenger for å kunne konkurrere med Sparta og de lagene rundt dem på tabellen, svarer Lysenstøen.

– Ikke for å være breial

Han mener at denne sesongens Narvik-lag er bedre enn det som rykket ned fra Fjordkraft-ligaen i vår.

– Det mener jeg helt oppriktig. Hadde vi spilt i Fjordkraft-ligaen tror jeg vi hadde ligget rundt Ringerike (8.plass jou.anm) på tabellen. Det er ikke for å være breial at jeg sier det, jeg tror vi driver klubben såpass bra, sier 33-åringen.

Foreløpig har årets 1. divisjon vært som en parademarsj for Narvik. De topper tabellen med 53 poeng etter 19 kamper.

Mye tyder på at laget vil spille kvalifisering om plass i Fjordkraft-ligaen til våren.

Nedstengt

Det meste tyder på at det kun er Covid-19 og nedstengninger som kan stanse laget fra å ta seg til kvalifisering.

Nær midtveis i desember ble serien stoppet, da Regjeringen innførte ny tiltak for å slå ned den økende smittetrenden.

1. divisjonsspill ble ikke ansett som toppidrett. Derfor måtte ligaen ta en pause.

– Det er jo en utrolig vanskelig sak hvis det er sånn at man skal spille kvalifisering på likt grunnlag. Om vi må ligge døde i en måned uten treninger og kamper, mens de i toppdivisjonen vi kan møte skal spille mange kamper, er det utrolig vanskelig, sier Narviks sportssjef.

Han mener bestemt at det de gjør i Narvik er toppidrett, men han forstår at definisjonsspørsmålet ikke er like enkelt å besvare for bunnlagene i ligaen.

– Blir du provosert av nedstrengningen og at dere ikke får spille?

– Det er ikke lett å drive toppidrett når det blir nedstengt og de vi jobber mot skal konkurrere på andre vilkår. Jeg forstår Regjeringen. Det er en vanskelig sak. Men om det skal spilles kvalifisering i mars, og vi er nedstengt i hele januar, må vi ha en diskusjon med forbundet om hva som kan gjøres, svarer Lysenstøen.

Etter dette intervjuet ble gjort i Narvik har klubben sett seg nødt til å delvis permittere ansatte.