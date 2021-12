Mann i 70-årene dømt for overgrep mot to barnebarn

I 2013 sendte en helsesykepleier ved skolen til den da 15 år gamle jenta en bekymringsmelding til politiet.

Jenta hadde fortalt sykepleieren at hennes bestefar hadde forgrepet seg på henne gjentatte ganger, over mange år.

Politiet iverksatte etterforskning, men litt over et år senere mente politiet at de ikke hadde nok til å straffeforfølge bestefaren, og saken ble henlagt på bevisets stilling.

Så – fire år senere – forteller jentas kusine en lignende historie til sin mor.

Nå er bestefaren i 70-årene dømt til fengsel i seks år.

Pågikk i flere år

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett legger retten til grunn at overgrepene begynte i 2004, i en periode da jenta overnattet hos besteforeldrene med jevne mellomrom.

Ifølge dommen begynte bestefaren å beføle jentas kropp, blant annet da de to lå i hans seng på kvelden.

Etter hvert eskalerte overgrepene, og jenta fortalte i retten at hun opplevde handlingene som «ekle».

Et av overgrepene har hun ikke fortalt noen om før hun snakket med en psykolog like før ankeforhandlingen i lagmannsretten i høst. Hun mener selv at hun har fortrengt overgrepet fordi det var så «fælt».

Overgrepene forekom med jevne mellomrom frem til sommeren 2013, da jenta fortalte en helsesykepleier om det som hadde skjedd.

Tenkte det var galt etter undervisning

Den andre jenta ble utsatt for et lignende overgrep da hun var seks år gammel, i 2010.

Hun synes hendelsen var «fæl», og tenkte på den i lang tid etterpå. Hun måtte også i en lengre periode sove sammen med sin mor.

Først da seksuelle overgrep ble et tema på skolen, i 2018, begynte hun å tenke at bestefaren hadde gjort noe galt.

Tidlig i 2019 ble hun gjort oppmerksom på at kusinene hadde fortalt en lignende historie flere år i forveien. Da skjønte hun at bestefaren hadde utsatt henne for et seksuelt overgrep.

Hun ga en forklaring til politiet i et tilrettelagt avhør den sommeren.

Gjorde beslag av barneporno

Ifølge dommen førte den første anklagen i 2013 til at familien ble splittet.

Jenta og hennes foreldre skal ha kuttet nesten all kontakt med besteforeldrene og onkler og tanter.

Under perioden da overgrepene skjedde var jenta motvillig til å reise på besøk til besteforeldrene, og på et tidspunkt sluttet hun å vise glede når de kom på besøk, ifølge foreldrene.

Retten legger derimot vekt på andre bevis som er presentert mot bestefaren. Flere av de dokumenterer en dragning mot yngre jenter.

Politiet gjorde beslag av hans datamaskin, og fant pornografiske bilder av barn og dyr. En tidligere svigersønn opplyste også i retten at han ved en anledning skulle hjelpe mannen med oppdatere sitt operativsystem, og oppdaget at datamaskinen hadde blitt brukt til å besøke en nettside med bilder som anga å være barneporno.

Likevel har bestefaren ikke blitt tiltalt for oppbevaring av barnepornografi.

Hevder det kan ha skjedd i søvne

Bestefaren i 70-årene har både i tingretten og i lagmannsretten nektet anklagene.

Han mener den første jenta har et hevnmotiv mot ham, fordi han var streng med henne.

Mannen mener det andre forholdet enten ikke har skjedd, eller at han ved et uhell kan ha forvekslet barnebarnet med ektefellen i søvne.

Retten fester ingen lit til hans forklaring.

Blant annet peker de på at den første jenta har forklart seg mer eller mindre konsekvent siden 2013.

De viser også til at jenta sto på sitt på tross av at familien ble splittet, og at dette styrker hennes troverdighet.

Mannen dømmes derfor til seks års fengsel for overgrep mot barn under ti år, seksuell omgang med barn under 16 år, og for incest. Det siste punktet gjelder kun den ene jenta. Retten bemerker at det er «ukjent grunn» til at mannen aldri ble tiltalt for incest overfor den første jenta.

Dommen er ett år strengere enn den opprinnelige avgjørelsen fra tingretten.

Bestefaren er også dømt til å betale erstatning på henholdsvis 200.000 og 90.000 kroner.