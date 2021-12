Ekspertene er samstemte – dette er årets spiller i Premier League

Årets spiller: Mohamed Salah



Begrunnelse: For min del er det uten tvil Mohamed Salah. Han leverer målpoeng i nesten hver eneste kamp og skaper utrolig mange sjanser hver gang han spiller. han kan gjøre ufarlige situasjoner til livsfarlige situasjoner for motstanderlag på et øyeblikk, uansett om det er mot topplag eller bunnlag. For en stabilitet han har vist dette året.