Bekrefter forhold

Det oppstod søt musikk mellom Tonje Frigstad (21) og Simon Tronstad Jacobsen (23) inne på Farmen denne sesongen.

På Instagram deler Tonje Frigstad gladnyheten om at hun og Simon Tronstad endelig har blitt kjærester.

Til God kveld Norge forteller paret at de ble kjærester da Frigstad var på besøk hos Tronstad i Tromsø.

– Da Tonje va på besøk hos meg i Tromsø rett før jul, så tenkte jeg «No Guts No Glory», og spurte rett og slett om hun hadde lyst til å bli kjæresten min, forteller Tronstad.

Romanseryktene har svirret lenge

Romanseryktene har svirret rundt paret lenge, og de har svart på spørsmål rundt dette ved flere anledninger. TV-seerne fikk også være vitne til et hett kyss mellom Farmen-paret inne på gården.

Verken Frigstad eller Jacobsen har lagt skjul på at de hadde en god tone, både på Farmen og etter innspillingen.

– Vi hadde en veldig god tone på gården. Nå gjenstår det å se om det fungerer på utsiden også, sa Frigstad den gang.

Flytter til Oslo

Hun fortalte også at dersom de hadde forblitt inne på gården, hadde de trolig blitt et par. Når de kom tilbake i 2021 var det flere hensyn å ta stilling til.

– Han bor jo i Tromsø, og jeg bor i Kristiansand. Det er jo ganske store avstander. Men vi har en veldig god tone, akkurat som på gården, sa hun.

Senere fortalte både Frigstad og Tronstad at de begge hadde planer om å flytte til Oslo. Tronstad bekreftet tidligere i år til God kveld Norge at han flytter inn med Mohammed Sarmadawy (27), som han ble kjent med inne på gården.

– Det å kunne ta Simon inn og introdusere han for Oslo, og ta han litt under vingene blir kjempegøy. Simon er en fantastisk fyr, og noen må jo ta ansvar for at han kommer seg litt nærmere Tonje. Det er egentlig mitt «mission», sa Sarmadawy til God kveld Norge.