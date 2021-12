Person død etter snøfreserulykke i Oslo

Nødetatene rykket tirsdag formiddag ut til Hovseter etter melding om en ulykke.

– En person har havnet under en traktorsnøfreser, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Personen er erklært død på stedet, melder politiet.

Personen ble erklært død på stedet. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

– Skadd person på stedet er erklært død av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken er per nå uavklart, tvitrer politiet.

– Hadde kommet i klem

Ifølge operasjonsleder Per-Ivar Iversen var det en nabo som varslet nødetatene klokken 9.57. Vedkommende var ikke vitne til hendelsen.

– Det ser ut til at fører av traktoren har havnet under freseren, sier Iversen til TV 2.

Politiet er på stedet, og driver taktisk og teknisk etterforskning for å få klarlagt hendelsesforløpet.

Politiet har foreløpig ikke fått kontakt med vitner som har sett hva som har skjedd. Innsatslederen på stedet sier at personen hadde havnet i klem under en brøytetraktor.

– Rett før klokken 10 fikk nødetatene inn melding om at det hadde vært en ulykke på stedet. Da vi kom frem, så konstaterte vi at en person hadde kommet i klem under en liten brøytetraktor. Nødetatene jobbet iherdig for å få frigjort vedkommende, og det lyktes vi med. Men vi må dessverre erkjenne at vedkommende er avgått ved døden, sier innsatsleder Svein Helland til TV 2.