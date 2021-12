Slakter United-spillerne: – Se på dem! En gjeng sutrekopper

Gary Neville gir Manchester United-spillerne det glatte lag etter oppgjøret mot Newcastle. Manager Ralf Rangnick innrømmer at han ikke likte prestasjonen i det hele tatt.

Manchester United hadde ikke spilt kamp i Premier League på 16 dager, og det var ventet at et uthvilt mannskap ville dominere stort mot bunnlaget Newcastle.

Men i stedet ble det motsatt. Det var Newcastle som styrte kampen og i perioder kjørte over Manchester United. Rødtrøyene var heldige som fikk med seg ett poeng etter at innbytter Edinson Cavani satte inn 1-1-scoringen snaue 20 minutter før slutt – mot spillets gang.

Sky Sports-ekspert Gary Neville gir Manchester United-spillerne det glatte lag etter prestasjonen mot Newcastle.

– De har ikke gjort en eneste ting riktig som et lag, ikke en eneste spiller kan gå ut og si at han gjorde jobben som var forventet. Det var ingenting positivt fra dem. Ingenting, sier Neville til Sky Sports, før han fortsetter tiraden.

– De sutrer på hverandre hele tiden. De er en gjeng sutrekopper! Se på dem på banen, armene i luften og klager på alt! Ærlig talt, innsatsen i første omgang var sjokkerende. De fikk deres forrige manager, Ole Gunnar Solskjær, sparken! Ralf Rangnick vil ikke få sparken, han har bare vært der i noen uker, men for å være ærlig; De vil få en rekke managere sparket om de fortsetter som det, tordner Neville.

Neville mener noe er fundamentalt feil med lagmoral i gruppen.

– Noe er ikke riktig der. Jeg vet ikke hva der er, men det er definitivt mye sutring. De klager på hverandre, og hjelper ikke hverandre i det hele tatt. Stemningen i garderoben er virkelig viktig, og slik jeg ser det så er ikke garderoben samlet på dette tidspunktet, sier han.

SLAKTER SPILLERNE: Gary Neville slakter Manchester United-spillerne. Foto: Jacques Feeney

Reagerer på stjernenes kroppsspråk

Den tidligere Manchester United-profilen slår fast at laget mangler en samlende kaptein.

– Problemene med ledere på banen fortsetter. Harry Maguire er kaptein, men ingen får følelsen av at han er kaptein på banen.

Storstjernene Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo får også gjennomgå av Neville. Eksperten reagerer kraftig på kroppsspråket de to viser på banen.

– Vi snakker mye om kroppsspråket. Vi snakket om det etter Everton-kampen da Ronaldo bare løp av banen uten å takke fansen. Han løp av banen igjen mot Newcastle. Han løp av mot Watford, selv da alle visste at manageren ville få sparken. Og mot Norwich, poengterer Neville, og fortsetter:

– Så har du Bruno Fernandes, som sutrer han også. De er de to store profilene. Det må være knusende for de yngre spillerne når de to store stjernene klager og sutrer på alle spillerne, som om de andre ikke er gode nok, oppsummerer han.

TV 2-ekspert Trevor Morley var helle ikke imponert, som du kan se i videoen under:

Skuffet Rangnick

Manchester Uniteds manager Ralf Rangnick innrømmer at prestasjonen mot Newcastle var langt under pari.

– Vi kontrollerte ikke kampen, bortsett fra noen små øyeblikk. Det handler om energi, fysikk og vinne andreballene. På disse områdene var vi ikke i på vårt beste, oppsummerer han overfor BBC.

Tyskeren skjønner at spørsmål om spillernes kroppsspråk på banen dukker opp.

SKUFFET: United-sjef Ralf Rangnick. Foto: SCOTT HEPPELL

– Men i dag var det ikke et spørsmål om kroppsspråket spillerne viste, det var et spørsmål om fysikk. Om du vil lykkes i Premier League, må spillerne trå til fysisk, og det var ikke tilfellet hos mange spillere. Vårt største problem var alle feilene vi gjorde. Selv etter at vi scoret 1-1-målet, klarte vi ikke å kontrollere kampen og ta de rette avgjørelse, oppsummerer en skuffet Rangnick, og slår fast:

– Jeg likte ikke prestasjonen vår mot Newcastle i det hele tatt!

Med uavgjort mot Newcastle gikk Manchester United på sitt første poengtap med Ralf Rangnick som manager. Tyskeren fikk 1-0 i sine to første Premier League-kamper. Etter 17 runder er United nummer sju på tabellen med 28 poeng.

Oppgjøret var for øvrig de rødkleddes første siden 11. desember. Koronasmitte i United-leiren tvang fram utsettelser mot både Brentford og Brighton.

Mandagens resultat stoppet Newcastles tapsrekke på tre kamper. Det nyrike laget fra Nordøst-England ligger nest sist med elleve poeng.