«Sex And The City»-skuespilleren kritiserer egen serie

GOD KVELD NORGE (TV 2): Cynthia Nixon mener «Sex And The City»-serien ikke er mangfoldig nok.

Cynthia Nixon (55), som spiller Miranda i serien, mener det er umusikalsk hvor lite mangfoldig den populære TV-serien «Sex And The City» er, skriver Herald Sun.

Krevde mer mangfold

Skuespilleren skal ha vært motvillig til å spille i spin-off-serien «And Just Like That», med mindre de gjorde serien mer mangfoldig.

Etter en samtale med sine medskuespillere og regissøren bak serien, skal hun ha blitt overbevist om å bli med likevel.

– Jo mer jeg snakket med Sarah Jessica Parker, Michael Patrick King og Kristin Davis om dette, så kunne jeg ikke returnere uten en ordentlig forandring når det gjelder mangelen på mangfold i den orginale serien, sa hun.

Vil rette opp i egne feil

Nixon forteller videre at hun er overrasket over hvor godt de andre lyttet til henne og hvor samarbeidsvillige de var.

– Jeg er veldig stolt av den originale serien, selv om den noen ganger er umusikalsk når det gjelder rase og kjønn, sa hun videre.

I et intervju med Elle UK snakket Nixon om rollebesetningen i «And just like that», som hun mener er et frisk pust når det gjelder mangfold.

– Det er en av grunnene til at vi ønsket å gjøre showet, og kunne gjøre om på de tingene vi virkelig gjorde feil, sa hun.

I 2018 åpnet skuespilleren opp om at sønnen hennes Samuel (23) er transseksuell. Hun har vært gift med utdanningsaktivist Christine Marinoni siden 2012.