Tirsdag morgen snør det tett i Oslo-området, og det er snø på veiene flere steder.

Vegtrafikksentralen Øst melder om glatte veier i Oslo og Viken (tidligere Akershus og Østfold), og bilister oppfordres til å kjøre forsiktig og ta hensyn til forholdene.

Publikum oppfordres til å senke farten, holde god avstand, og beregne god tid hvis de skal benytte bilen tirsdag.

– Det snør fortsatt, og vi har alt av brøytemannskaper ute. Så lenge det snør, snør det igjen bak brøytebilene. Bilister bør være forberedt på spor i veibanen, løs snø og snøkanter etter brøyting, sier trafikkoperatør Mette Brunæs i Vegtrafikksentralen Øst til TV 2 i 9-tiden.

Snødekte fortau og gater i Oslo sentrum. Foto: Marte Christensen/TV 2

Glatte veier

Det har vært flere trafikkrelaterte hendelser i Viken i morgentimene.

Et vogntog sto fast ved Fredrikstadbrua, og en bilfører ble fratatt førerkortet i Moss da han la ut på kjøretur uten å ha skrapet frontruten.

Oppdragsleder Randi Nymoen-Jahren i Øst politidistrikt sier til TV 2 at værforholdene skaper en del trafikale problemer, og at folk derfor må forvente at det tar tid å komme seg frem.

To vogntog har fått stans på E6 Skulleruddumpa i Oslo i retning Moss, mens et vogntog har fått stans på E6 ved avkjøringen til Trosterud i retning Gardermoen.



På fylkesvei 120 i Enebakk har en buss kjørt ut, og det pågår manuell dirigering på stedet.



Saken oppdateres.