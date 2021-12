Nordmenn peker særlig på én årsak til at 2021 var deres tøffeste år

I en fersk undersøkelse svarer hver fjerde nordmann at 2021 var deres tøffeste år noensinne økonomisk, og det er særlig én årsak som skiller seg ut.

På oppdrag fra Danske Bank har analysebyrået YouGov nylig utført en undersøkelse blant over 1000 voksne nordmenn, med temaet økonomi.

I undersøkelsen svarer én av fire at 2021 er det tøffeste året de har hatt noensinne økonomisk. Det tilsvarer mer enn en million nordmenn.

På spørsmål om hvorfor 2021 er deres tøffeste år, er det ingen tvil om hva de fleste mener: Hele 67 prosent svarer at de høye strømprisene er årsaken.

Blant alle de spurte i undersøkelsen svarer 31 prosent at de vil få «store økonomiske problemer» fremover dersom de høye strømprisene vedvarer.

– Dette synes jeg er oppsiktsvekkende tall. Og det er lite som tyder på at strømprisene skal ned med det første. Snarere tvert imot, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

– Nådeløst

De siste månedene har de høye strømprisene satt stadig nye rekorder. TV 2 har snakket med en rekke nordmenn som sliter med økonomien som følge av dyr strøm. Danske Banks undersøkelse bekrefter at det virkelig er mange som sliter.

– Familier med yngre og eldre barn er de som skiller seg mest ut – nærmere 40 prosent av familiene med eldre barn sier de vil få store økonomiske problemer om strømprisene vedvarer, sier Olsen.

De høye strømprisene har for mange vært en uventet stor utgiftspost i høst og vinter, som har gjort et betydelig innhogg i privatøkonomien.

– Fortvilelsen har vært stor, og med god grunn, for strøm er dyrt. Det er nådeløst, for strømmen må betales enten du vil eller ei. Det er også ganske inngripende tiltak du må gjøre i husholdningen dersom du virkelig skal få redusert strømregningen din, sier Olsen.

Vurder andre sparetiltak

Det som trekker mest strøm er oppvarming av boligen. Forbrukerøkonomen peker på at det ikke er ikke mange gradene du skal skru ned før det begynner å bli utrivelig i hjemmet.

– Dusjene kan kortes ned, men er du en familie med fire-fem personer i hus, vil det gå en god del varmtvann i løpet av uken til dusjing totalt sett. Så det kan være krevende å gjøre grep i husholdningen som skal få ned strømregningen, sier Olsen.

Hun mener familier som sliter med å håndtere dyre strømregninger bør vurdere noen økonomiske grep som ikke nødvendigvis handler om strøm.

– På den måten er du bedre rustet for den tiden som nå kommer med høye strømpriser, ventede renteøkninger, økte matpriser og høye drivstoffpriser.

Den viktige renta

Har du sjekket hvordan din boliglånsrente er i forhold til hva andre banker tilbyr? Hvis ikke, bør du gjøre det nå.

Hos Forbrukerrådets tjeneste Finansportalen kan du sammenligne tilbud på boliglån.

– Strømprisene har preget nyhetsbildet denne høsten og vinteren, men man bør også huske at det er ventet høyere rente i 2022. Vi har allerede hatt to renteøkninger i 2021, og det er ventet tre renteøkninger til neste år, sier Olsen.

16. desember satte Norges Bank styringsrenten fra 0,25 prosent til 0,5 prosent.

– Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renten mest sannsynlig settes videre opp i mars, sa sentralbanksjef Øystein Olsen etter beslutningen.

Thea Olsen har satt opp et eksempel som viser hvor mye den siste renteøkningen og tre renteøkninger til kan bety for dine boliglånsutgifter.

– Har du fire millioner kroner i lån, og renten øker ytterligere tre ganger i 2022 med 0,25 prosentpoeng hver gang, kan du forvente økte renteutgifter på 40.000 kroner i året, før skatt. Dette er cirka 3300 kroner i måneden, sier Olsen.

Mange nordmenn har mer enn fire millioner i lån, så dette beløpet kan for dem bli betydelig høyere.

– Så er det viktig å understreke at dette er en ren ekstrautgift for en husholdning. Disse renteutgiftene kommer i tillegg til de rentene du allerede betaler i dag.

Hva du kan gjøre

De høye strømregningene har tvunget mange til å bruke tid på å sette seg inn i strømregningen. Olsen skulle ønske nordmenn ville bruke like mye tid på å rydde opp i privatøkonomien sin.

– Jeg tror mange ikke er klar over hvor mye penger de kan spare ved å gjøre et par enkle grep med egen økonomi, sier Olsen, og lister opp flere punkter:

Forhandle renten din – får du forhandlet renten litt ned, kan dette utgjøre store summer i sparte renteutgifter.

Stopp medlemskap i treningssenter om du er «støttemedlem» og kan trene på alternativ måte.

Gå over abonnementene dine – betaler du for streamingtjenester du ikke bruker? Slett dem.

Ukeshandle – stopp med de små handlerundene. Impulshandling øker sannsynligheten for å bruke mer penger enn tenkt.

Rydd opp i forsikringene dine. Ikke slett uføre-, livs-, eller barneforsikringene dine, men undersøk om du er godt nok dekket. Men få oversikt over de andre forsikringene dine. Kanskje du er dekket via arbeidsgiver på noen forsikringer, og også betaler for samme forsikringer privat. Da kan det være mulig å slette disse forsikringene.

Drivstoff er dyrt. Følg med på prisene og fyll når drivstoffprisene er lave. De svinger fra alt mellom 15 kroner til 19 kroner literen.

– De må ta grep nå

Av de i undersøkelsen som mener 2021 har vært deres tøffeste år økonomisk, svarer 14 prosent at dette er fordi de ble permittert. 11 prosent sier grunnen er at de ble sagt opp fra jobben, mens 30 prosent peker på renteøkningene som årsak.

17 prosent svarer at de nye tiltakene mot omikron-varianten gjør dem engstelig for egen økonomi.

– Til tross for snart to år med koronarestriksjoner har mange nordmenn kommet økonomisk styrket ut av pandemien. Det er riktignok noen som har mistet jobbene sine, og de har det ekstra tøft. Men de aller fleste av oss har en tykkere lommebok enn for halvannet år siden, som følge av rekordlave renter og redusert forbruk, sier Olsen.

Tall fra Danske Bank viser at nordmenn til sammen har spart hele 120 milliarder kroner gjennom pandemien. Nå er det imidlertid usikre tider i vente med blant annet økte permitteringer og skyhøye strømpriser.

– De som lever på randen av hva deres økonomi tåler, må ta grep nå. Vi må bli enda flinkere til å spare, og bygge opp gode bufferkontoer som står klare til å slå inn når uforutsette utgifter dukker opp. Jeg tror ekstra mange har kjent godt på viktigheten av en god bufferkonto i det siste, sier Olsen.