Tirsdag morgen snør det tett i Oslo-området, og det er snø på veiene flere steder.

Vegtrafikksentralen melder om glatte veier i Viken (tidligere Akershus og Østfold), og bilister oppfordres til å senke farten og ta hensyn til forholdene.

En bilfører blir anmeldt og fratatt førerkortet, etter at politiet i Øst tirsdag morgen rykket ut på meldinger om svært vinglete kjøring.

Bilen ble stoppet i Ryggeveien i Moss, og det viste seg at bilens frontrute ikke var skrapet.

– Føreren av dette kjøretøyet blir anmeldt og fratatt førerkortet sitt etter å ha kjørt uten å ha nok utsyn. Politiet ble oppmerksomme på kjøretøyet, etter meldinger fra publikum om svært vinglete kjøring, skriver politiet på Twitter.

– Særdeles dårlig vurdering

Oppdragsleder Randi Nymoen-Jahren i Øst politidistrikt sier at værforholdene skaper en del trafikale problemer, og at folk derfor må forvente at det tar tid å komme seg frem.

Hun sier at bilføreren som ble stoppet i Moss tirsdag morgen, måtte fratas førerkortet etter å ha lagt ut på kjøretur med nediset frontrute.

– Bilføreren gjorde en særdeles dårlig sikkerhetsvurdering. Bildet snakker for seg selv, jeg har nesten ikke ord, sier Nymoen-Jahren til TV 2.

Saken oppdateres.