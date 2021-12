– Chelsea gir Liverpool kamp om engelsk stjerneskudd

Det kan være duket for en ordentlig dragkamp mellom Chelsea og Liverpool om Jude Bellingham. Football London skriver at Thomas Tuchel og co. har kastet seg inn i kampen om Dortmund-stjerneskuddet. Prisen kan bli så mye som 800 millioner kroner.

London-klubben vil forsterke også andre lagdeler, og er linket til Everton-back Lucas Digne. Chelsea får imidlertid konkurranse av Inter om franskmannen, melder Express.

Real Madrid er på jakt etter Erling Braut Haaland. Deres hovedprioritet er å sikre seg jærbuen neste sommer. Om det ikke vil la seg gjøre har de Fiorentina-spiller Dusan Vlahovic på blokka, skriver El Nacional.

Samme avis skriver at Real Madrid er villig til å tilby en byttehandel med Chelsea. De spanske serielederne ønsker seg Reece James, og samtidig vil de være villig til å sende Eden Hazard motsatt vei.

Belgieren var en stor suksess i Chelsea, men har etter overgangen til Real Madrid i 2019 slitt med å leve opp til forventingene.

Manchester Uniteds midlertidige manager Ralf Rangnick bekreftet nylgu at Anthony Martial vil vekk fra klubben. Mirror ramser opp Lyon, Sevilla, Arsenal, Newcastle og Monaco som mulige destinasjoner for franskmannen.

Philipe Coutinho er en av spillerne Barcelona desperat forsøker å kvitte seg med, og nå kan det bli en retur til England. 29-åringen, som herjet i Liverpool, skal foretrekke en overgang til Arsenal, skriver Sport.

Tottenham skal være i førersetet i kampen om Franck Kessie. 25-åringens kontrakt med AC Milan går ut til sommeren, og Express melder at Antonio Contes menn allerede har ført samtaler med ham. Arsenal og Manchester United skal også være interesserte.

Football Insider skriver at Eddie Howe likevel ikke ønsker seg Tottenhams Dele Alli til Newcastle i januar. Han foretrekker å forsterke andre deler av laget.

Ifølge Sport Italia vil Chelsea hive seg inn i kampen om å sikre seg Raphina til sommeren. Liverpool skal også sikle etter Leeds-spilleren.

De regjerende, franske seriemesterne Lille ønsker seg minst 300 millioner kroner for midtstopper Sven Botman. Både Newcastle og AC Milan er interesserte, skriver Tuttomercatoweb.

I Italia kan det være duket for en gjenforening. Napoli-trener Maurizio Sarri ønsker seg sin tidligere elev i Chelsea Callum Hudson-Odoi, skriver Tuttosport.