Politiet i California offentliggjorde opptak som viser drap på tenåringsjente

Fire dager etter at en politimann ved et uhell skjøt og drepte en tenåringsjente i et varehus i California, ga politiet fra seg et opptak av skytingen.

14 år gamle Valentina Orellana-Peralta var ute og handlet med sin mor og prøvde klær i et prøverom da et streifskudd avfyrt av en politimann gikk rett gjennom veggen og traff henne. Hun døde momentant.

Et opptak fra politimannens kroppskamera var ventet å bli frigitt mandag.

Mandag ble videoen med bilder fra politimannens kroppskamera frigitt. Det inkluderer også opptak fra nødsamtalene som ble ringt inn, politiets kommunikasjon og materiale fra overvåkingskameraer.

En politimann trøster en kvinne i varehuset der en mann og ei 14 år gammel jente ble drept av politiet torsdag. Foto: Ringo H.W. Chiu / AP / NTB

Skytingen skjedde i et overfylt varehus i California lille julaften. I etterkant har politiet fått kraftig kritikk for å ha vært altfor raske til å bruke skytevåpen på et sted der det var stor fare for at tilfeldige personer ble rammet.

Politiet hadde rykket ut til varehuset etter meldinger om en mulig skyting. De fant en skadd kvinne samt mannen de antok hadde angrepet henne. Minst én politimann åpnet ild mot mannen, som ble drept. Valentina ble truffet av en kule som passerte mannen og gikk gjennom veggen.

Politisjef Michel Moore sier han har gitt ordre om full etterforskning.

– Denne kaotiske hendelsen som førte til at et uskyldig barn døde, er tragisk og helt forferdelig for alle involverte, sier Moore, som beklager dødsfallet på det sterkeste.

Ifølge lokale medier ble det ikke funnet noe våpen på stedet. Den skadde kvinnen skal ha blitt slått med en tung metallhengelås.