Flere patruljer rykket ut til knivslagsmål i Bergen – én person lettere skadet

Én person har pådratt seg kuttskader som følge av et slagsmål i Bergen. Saken etterforskes.

Klokken 03:23 fikk Vest politidistrikt melding om at det hadde oppstått et slagsmål på en privat adresse i Bergen sentrum.

En mann er pågrepet for forsøk på kroppsskade med kniv.

Den fornærmede har pådratt seg mindre kuttskader på kroppen som følge av hendelsen, men er våken og ved bevissthet.

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Eirik Loftesnes, sier det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet på dette tidspunktet, og at de per nå undersøker hendelsen.

Det er til sammen to personer som er involvert i hendelsen. Begge de involverte er menn i 20 årene.

– Den mistenkte mannen kjøres til politiets arrets og avhøres så fort som mulig, sier Loftesnes til TV 2.

I en Twittermelding opplyste politiet at flere patruljer rykket ut til stedet. Operasjonslederen ønsker ikke si noe om hvor mange patruljer dette gjelder, men at det dreier seg om flere.

Loftesnes vil heller ikke gi noen uttalelser på om de involverte er kjent for politiet fra før.

Politiet er ferdig på stedet og etterforsker saken.