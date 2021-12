New York med streng vaksinestrategi – kan få bøter på 1000 dollar

New York City sitt omfattende og omdiskuterte vaksinekrav trådte i kraft mandag. Samtidig ønsker helsemyndighetene at karantenetiden for de som har fått påvist korona skal halveres.

I New York City ble arbeidere ved nesten 184.000 virksomheter pålagt å vise bevis på at de hadde mottatt minst én dose av en koronavaksine innen mandag. Bedrifter som ikke overholder kravet, kan få bøter som starter på 1000 dollar.

Ordfører Bill de Blasio forsvarte kravet under en pressekonferanse mandag.

Ordfører i New York avbildet på en pressekonferanse om omikron-situasjonen tidlig i desember 2021. Bill de Blasio sier at vaksinering er nødvendig for å unngå en ny nedstengning. Foto: AP

– Vår beste måte å forsvare oss mot koronaviruset på, er å få alle vaksinert. Korona er dårlig for mennesker, det er dårlig for helsen vår, og det er dårlig for næringslivet.

Bill de Blasio oppfordrer folket til å takke ja til vaksinen for å unngå flere nedstengninger. Likevel understreker han at å ilegge straff vil være siste utvei.

Uenig

Ifølge nyhetsbyrået AP, er det nå flere bedriftseiere og arbeidere som er høyst uenig med de nye tiltakene. Advokat Louis Gelormino og flere av hans klienter mener at tiltakene bryter med arbeidernes rettigheter.

I tillegg understreker Gelormino at New York City ikke har noen myndighet til å pålegge at arbeidere fra privat sektor skal ta vaksinen, til tross for at slike krav allerede er innført for restauranter, barer, teatre, treningssentre og andre innendørs samlingssteder.

1. januar tiltrer Eric Adams som ny ordfører i byen. Det er enda uklart om han vil beholde eller endre mandatet.

Slik er reglene

De nye reglene gjelder på private steder hvor det utføres arbeid i nærvær av en annen arbeidstaker eller andre personer fra offentligheten. Dette inkluderer blant annet butikkansatte og drosjesjåfører.

Bedrifter er ikke pålagt i å sparke arbeidere som ikke overholder kravene. Arbeidsgiver er derimot nødt til å holde vedkommende vekke fra arbeidsplassen.

VAKSINE: En sykepleier forbereder en dose av Pfizer-vaksinen. Foto: CLODAGH KILCOYNE / REUTERS

Det er allerede påkrevd at personer som er ansatt som sykepleiere, samt statlige ansatte fra brannvesen, politi og skoler i New York må være vaksinert for å få komme på jobb.

Samtidig ønsker amerikanske helsemyndigheter at karantenetiden for de som har fått påvist korona skal halveres.

Nye karanteneråd

Karantenetiden for koronasmittede bør halveres, mener USAs smittevernetat (CDC). Nærkontakter som har fått oppfriskningsdose kan slippe isolasjon.

CDC foreslår mandag flere endringer i reglene for smittede, som trolig blir vedtatt av amerikanske myndigheter snart.

Karantenetiden for smittede foreslås kuttet fra fem til ti dager, mens personer som har fått et tredje vaksinestikk, skal slippe all karantenetid når de er nærkontakter til en smittet.

Personer som har symptomer, bør fortsatt være i karantene, skriver CDC.

– Dette handler ikke om å sende folk som er syke tilbake på jobb, sa helsekommissær Mary Bassett på en pressekonferanse mandag.

Smittevernetaten begrunner grepene med at tall nå tyder på at koronasmitte i hovedsak skjer tidlig i sykdomsforløpet.

Statlige tjenestemenn forteller at de nye karantenereglene kan bidra til mindre personalmangel i kritiske jobber, samtidig som viruset kan kontrolleres bedre.