Innbytter Cavani berget poeng etter marerittomgang

Newcastle - Manchester United 1-1

Manchester United fikk det svært tøft mot nedrykkstruede Newcastle på St James' Park mandag kveld.

– En av de verste omgangene jeg har sett av Manchester United

TV 2s ekspert Trevor Morley, mener førsteomgangen mot nedrykkskandidaten er en av de svakeste han har sett av laget.

– Manchester United så litt bedre ut i den andre omgangen, men kunne knapt vært dårligere i den første, sier han etter kampen, som endte uavgjort takket være innbytter Edinson Cavanis utligningsmål 20 minutter før slutt.

Se scoringen i videovinduet øverst!

– Det var ikke vår beste prestasjon i dag. Jeg synes resultatet er rettferdig. Vi spilte ikke godt nok, og ga særlig bort ballen for mye i førsteomgang, sier United-kaptein Harry Maguire etter kampen.

Han mente den to uker lange kamppausen laget fikk etter å ha hatt et smitteutbrudd i stallen, har vært vanskelig.

– Jeg skal ikke komme med unnskyldninger, men det har vært vanskelig. Treningsfeltet vårt har vært stengt og flere av spillerne har kommet tilbake etter å ha vært smittet. Det er en uforutsigbar sesong, hvor man må takle forandringer underveis. Det har uansett vært vanskelig med en så lang pause, sier han.

Newcastle leverte på sin side en prestasjon Sean Longstaff mener laget kan være stolt over.

– Jeg føler at vi fortjente å vinne, for å være ærlig. Det vil være skuffelse i garderoben, men det er også positivt at vi gjør en slik prestasjon, sier Longstaff til Sky Sports.

Sjokkstart

Victor Lindelöf avla søndag en positiv koronaprøve, og var ikke tilgjengelig til kampen mot nedrykkstruede Newcastle. Det var derimot Raphaël Varane, som var tilbake fra start for Manchester United for første gang på to måneder.

Franskmannen fikk en dårlig start på kampen da han rotet det til etter syv minutters spill. Det utnyttet hans landsmann, Allan Saint-Maximin, som snappet ballen og plasserte den vakkert i mål.

Se Saint-Maximins kunstscoring

– Det en praktfull scoring fra et fremoverrettet Newcastle-lag, sa fotballekspert Petter Myhre om scoringen.

Manchester United leverte en rufsete andreomgang, med en rekke enkle balltap. Samtidig fremsto hjemmelaget med selvtillit og offensivt pågangsmot, godt hjulpet av et elektrisk hjemmepublikum. Selv om de fikk servert en dårlig nyhet da Callum Wilson haltet av banen med noe som lignet en strekk i leggen, kunne de med god grunn applaudere sitt lag av banen etter den første omgangen.

Det kunne ikke bortefansen.

– Dette er en av de verste omgangene jeg har sett fra Manchester United på lenge, mente TV 2-ekspert Trevor Morley i pausen.

I den tok Ralf Rangnick grep.

Fred og Mason Greenwood ble byttet ut, mens Jadon Sancho og Edinson Cavani ble byttet inn, uten at det så ut til å løfte Manchester Uniteds begredelige prestasjon med det første.

Stadig mer frustrerte United-spillere slet med å skape sjanser, og ble presset av et sprudlende Newcastle-lag.

Newcastle-spillerne ville ha rødt på Ronaldo

Likevel var det de røde, og innbytter Edinson Cavani som scoret 20 minutter før full tid.

Etter noen heseblesende sluttminutter, hvor Newcastle hadde flere store muligheter til å ta seieren, endte kampen 1-1.