Satte utrolig verdensrekord - Norges beste reagerer

Tredje juledag ble den tyrkiske svømmeren Emre Sakci historisk. Da ble han den første i verden til å svømme 50 meter bryst på under 25 sekunder.

Norges beste brystsvømmer, André Klippenberg Grindheim, stusser imidlertid på den utrolige rekorden.

– Man må alltid la tvilen komme folk til gode, og jeg kan ikke slå fast at han jukser. Likevel synes jeg det er veldig betenkelig når han plutselig setter en helt utrolig verdensrekord, en uke etter at han tre ganger ble diskvalifisert for juks, sier Grindheim.

For å forstå hans skepsis, bør du vite dette:

Andre Klippenberg Grindheim er Norges beste brystsvømmer. Foto: Jonas Ekströmer / TT

De største internasjonale svømmestevnene har innført undervannskameraer som skal avsløre ulovlige beinspark. På 50 meter bryst er det ikke tillatt å bruke butterfly-spark.

Disse gir stor fremdrift i vannet, og kan være vanskelig å avsløre uten videodømming.

Under svømme-VM for en uke siden ble disse brukt til å diskvalifisere Sakci for ulovlig beinteknikk ved tre anledninger.

– Et utbredt problem

Da samme mann satte verdensrekord på 24.95 i det tyrkiske mesterskapet mandag, var det uten undervannskameraer.

– Jeg vil gjerne se ham prestere noe i nærheten av den tiden i et stevne hvor teknologien blir brukt. Hittil har han ikke vært i nærheten når det har vært videodømming. I konkurranser uten denne teknologien, er han plutselig den råeste i verden. Det synes jeg er betenkelig, sier Grindheim.

Sakcis rekord på 24.95 er en forbedring fra den tidligere verdensrekorden fra 2009 på tre tideler. Det skjer i en distanse hvor det sjelden er stor rekordforbedring.

🏆Emre Sakçı, Yüzmede Kısa Kulvar Dünya Rekorunun yeni sahibi: 24.95 🏊‍♂️pic.twitter.com/8nqa8pCDlO — Tribun Dergi (@tribundergi) December 27, 2021

– Akkurat nå tror jeg ikke det finnes noen i verden som kunne svømt 50 meter bryst på under 25 sekunder på lovlig vis, sier Grindheim, som sier flere i hans svømmekrets har reagert på den utrolige rekorden.

Det norske svømmeesset konkurrerer i samme distanse som Sakci, og sier det svir når han tenker på at det kanskje ikke konkurreres på like premisser.

– Kvalifiseringskravene baseres på bakgrunn av verdensrekorden, og er med på å gjøre det langt tøffere å kvalifisere seg til mesterskap, sier han.

Han synes også det er frustrerende at juks ikke fører til kraftigere sanksjoner.

– Doping straffes med utestengelse, noe som er riktig og bra. Teknisk juks mener jeg kan gi en enda større fordel enn doping, men fører ikke til noen andre konsekvenser enn i ytterste fall diskvalifikasjon, sier han, og peker på at ulovlige beinspark kan gi gull og store pengepremier, dersom det ikke blir avslørt.

Undervannskameraene brukes foreløpig bare i det aller største internasjonale stevnene, og er et relativt nytt fenomen. 21-åringen fra Hamar IL mener derfor at ulovlig svømmeteknikk har vært et utbredt problem lenge.

– Det er først og fremst et spørsmål om økonomi å få på plass kameraer. Det vil nok ta lang tid før man ser denne formen for teknologi i nasjonale stevner, sier Grindheim.