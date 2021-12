Ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden

Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten.

Det nasjonale tiltaksnivået fortsetter på gult nivå i barnehager og grunnskoler, og rødt nivå på videregående, fra skolene og barnehagene åpner igjen mandag 3. januar.

Det betyr fortsatt tilstedeværelse i undervisningen, men med krav til få nærkontakter og avstand for de eldste elevene. Rødt nivå på videregående innebærer en del digital undervisning for mange.

– Regjeringen er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne. Vi viderefører det nasjonale tiltaksnivået etter jul, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

Endringen kommer i tillegg til dagens unntak fra smittekarantene for personer som har fått oppfriskningsdose senest en uke før nærkontakten med den smittede.

Oppfordrer til å ta vaksinen

Barn under 18 år er i dag unntatt fra smittekarantene hvis de er nærkontakter til andre enn husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Det anbefales at de tester seg på dag 3 og 7.

Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.

Regjeringen understreker på nytt at vaksinering er et av de viktigste verktøyene mot pandemien.

– Vi har bedt kommunene prioritere ansatte i barnehage og skole for oppfriskningsdose. Vi oppfordrer alle til å ta den. Målet er at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar. sier helseminister Kjerkol.

Tester før skolestart

Barn som har særlige behov skal få tilbud om fysisk oppmøte i barnehage eller skole. Det gjelder også barn med foreldre i samfunnskritiske roller. Barnehage- og skoleansatte er definert som samfunnsviktig personell, og har derfor rett til å få plass til egne barn i skole og barnehage.

Lokale helsemyndigheter har rett til å heve tiltaksnivået dersom situasjonen tilsier det.

Helsemyndighetene anbefaler alle elever og ansatte i barnehager og skole å teste seg senest 24 timer før skolestart mandag 3. januar. I Oslo kommune har elever fått med seg tester hjem, mens andre steder vil elever og ansatte kunne hente tester avtalte steder, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.