Bolsjunov fikk julegave: – Jeg skal trekke Klæbo i den!

Se Tour de Ski på TV 2 og TV 2 Play fra tirsdag.

Russeren har vunnet Tour de Ski de to siste årene. Johannes Høsflot Klæbo året før der. Uten Sergej Ustjugov til start er Bolsjunov og Klæbo de to store favorittene.

Begge to kommer fra litt ulik julefeiring: Klæbo feiret julaften med kjæresten Pernille Døsvik i Davos. Russerne feirer ikke jul før i begynnelsen av januar, men han og kona, Anna Zjerebjatjeva, tjuvstartet med å åpne en gave.

Pulk for Klæbo

– Vi fikk den største gaven. Ingen tvil!

Det sier en kry Aleksandr Bolsjunov. Hverken han eller Anna klarte å tippe hva som var i pakken.

Det var en fjellpulk!

RIVALER: – Her det plass til Klæbo, sier Bolsjunov Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Der kan Klæbo sitte, var det første Bolsjunov utbrøt da forsto hva gaven var og pekte på pulken.

– Det første jeg skal gjøre er å trekke Klæbo i den.

– Ja, han kan gjerne dra meg rundt. Og hvis han går med fjellpulk, så skal jeg i alle fall gå fortere enn ham, kontrer Klæbo.

Om Klæbo ikke kan vise til like stor julegave så er iallfall juleantrekket hans og Pernille Døsviks i en annen klasse enn joggeklærne til det russiske paret.

Johannes Høsflot Klæbo og kjæresten Pernille Døsvik feiret jul i Davos. Foto: Foto: Privat

Tour de Ski som trening

Johannes Høsflot Klæbo har som rivalen all oppmerksomhet rett mot OL i Kina.

– Blir dermed Tour de Ski som alvorlig trening?

– Ja, det kan du godt si. Jeg forbereder meg jo ikke for å ha mine beste dager i vinter under touren. Men Tour de Ski er viktig, det er viktig nå med konkurranser etter dette høydeoppholdet. Men det er jo selvsagt ikke slik at man ikke ønsker å gå fort på ski.

– Hvordan tolker du Bolsjunovs sesongstart?

– Han har kanskje ikke fått vist sitt beste ennå. Og ikke vært så overlegen som vi har sett han før.

– Hva tror du skadene han har slitt med har hatt å si?

– Aner ikke, jeg vet for lite om det. Jeg vet selv at det kan svinge formmessig. Jeg slet for noen år siden i sesongstarten og tok en pause etter Davos og kom tilbake til Tour de Ski den gang og var kjempepigg. Slik kan det blir for Bolsjunov også, forklarer Høsflot Klæbo.

Johannes Høsflot Klæbo i Davos. Foto: Ernst A. Lersveen

Johannes Høsflot Klæbo håper han møter en russer i toppslag:

– Ja, jeg går jo ikke rundt og håper at han skal være skadet eller syk. Jeg ønsker han skal være i sin beste form både i Tour de Ski og OL. Det er jo da det er mest moro å konkurrere. Jeg gleder meg til nye nappetak med Bolsjunov.

– Vi snakkes i løypa, svarer russeren.