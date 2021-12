Vil nekte uvaksinerte adgang på restauranter

Den franske regjeringen reduserer ventetiden mellom andre og tredje vaksinedose. Samtidig varsler statsminister Jean Castex strengere tiltak mot vaksineskeptikerne fremfor å stenge ned landet for hele befolkningen.

I dag må både franske innbyggere og utenlandske turister kunne legge frem et helsepass om de skal på blant annet restaurant, kino eller konserter i Frankrike.

Nå har regjeringen fremmet et lovforslag overfor parlamentet; målet er å skjerpe vilkårene til dagens helsepass og omgjøre det til et vaksinepass fra og med 15. januar, ifølge Castex.

Test ikke nok

– På plasser hvor det kreves pass, må du kunne bevise at du er vaksinert for å kunne komme inn – en negativ koronatest vil ikke lenger være akseptert, forklarer Castex.

I tillegg vil disse tiltakene være gjeldende i Frankrike fra 3. januar:

Antall personer som kan samles på offentlige samlinger, begrenses til 2.000 personer for innendørsarrangement og 5.000 for utendørsarrangement.

Inntak av mat og drikke vil bli forbudt på langdistansetransport, som blant annet fly, tog og buss.

Hjemmekontor blir obligatorisk minst tre dager i uken på arbeidsplasser hvor det er mulig å gjennomføre.

Tiltakene vil vare i tre uker.

Over 100.000 smittetilfeller på ett døgn

Omikronvarianten har entret Frankrike.

Nå sliter landet med stadig nye smitterekorder, og på lørdag kunne franske helsemyndighetene opplyse om 104.611 nye smittetilfeller på ett døgn.

I Paris-regionen alene har mer enn 1 av 100 personer testet positivt den siste uken, rapporterer AP, som legger til at de fleste smittetilfellene er av omikronvarianten.

Videre skriver nyhetsbyrået at det er en samtidig økning av delta-varianten som nå presser franske sykehus.

Ifølge France24 mottar nærmere 3.300 personer intensivbehandling, det overstiger kriseterskelen franske myndigheter satt på 3.000 intensivpasienter.

Samtidig frykter franske helsetopper at antall smittede per døgn kan øke betraktelig i løpet av januar, til tross for at millioner av franske statsborgere har fått boosterdosen.