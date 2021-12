Refser Stoltenberg: – Ro deg ned, Jens

Tidligere NATO-ambassadør og topp-diplomat Kai Eide refser NATOs generalsekretær. Han mener situasjonen mellom NATO og Russland er farlig og at det nå er tid for å roe ned situasjonen.

Forholdet mellom NATO og Russland er på et lavmål. Årsaken er den militære styrkeoppbyggingen på begge sider. Mange frykter at trefninger mellom Ukraina og Russland skal eskalere og føre NATO inn i en skarp konflikt med russerne.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har flere ganger advart mot situasjonen. Blant annet sa Stoltenberg på en pressekonferanse etter et møte med Romanias statsminister i Brüssel 21. desember at tiden for at stormaktene har egne interessesfærer er over.

Dette mener pensjonert diplomat Kai Eide er feil. Stoltenberg bruker en retorikk som ikke er helt heldig, sier Eide til TV 2.

– Når Stoltenberg sier at det ikke lengre er interessesfærer, så er dette feil. Det er klart det gjør. Og alle stormakter opererer til enhver tid med interessesfære-politikk. Det gjør USA, det gjør Kina, det gjør Russland. La oss ta det innover oss og ikke late som vi befinner oss i en verden der dette ikke er tilfelle, sier Eide til TV 2.

TV 2 har vært i kontakt med generalsekretær Jens Stoltenberg som ikke har villet kommentere saken.

Skaper mistenksomhet

Eide mener situasjonen er farlig og må håndteres varsomt. Språkbruken har vært unødvendig hard fra begge sider, sier Eide. Han viser til at det er en tradisjonell frykt i Moskva for å bli omringet av Nato. Derfor må retorikken tones ned.

GENERALSEKTÆR: Jens Stoltenberg ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Virginia Mayo / AP/ NTB

– Vi må betrygge russerne. Jens må legge om og bruke tida han har igjen i NATO til å roe ned konflikten. Ord skaper mistenksomhet, de betyr noe. Begge sider har legitime interesser, og da må vi finne løsninger som reflekterer begge sider, sier Eide.

Han har jobbet i det norske diplomatiet hele livet og var blant annet Norges ambassadør til NATO i fire år fra 2002. Dengang deltok han i flere møter i NATO-Russland-rådet.

Medlem i Høyre

Han var også en nær venn av Jens Stoltenbergs far, Thorvald Stoltenberg, som blant mye annet også var norsk utenriksminister. I dag er Eide medlem i Arbeiderpartiet, men i 1990 var han medlem i Høyre og statssekretær for internasjonale spørsmål for statsminister Jan P. Syse.

Nå er den erfarne diplomaten bekymret. Han mener situasjonen har blitt farligere enn noen gang siden Berlin-murens fall i 1989. Han mener NATO må ta hensyn til at også Russland har legitime interesser, på samme måte som også NATO og Ukraina har det, sier han.

– Det finnes ingen klar løsning, den må man finne, drøfte, og det blir vanskelig fordi begge parter har gått for langt. Nå må man sette seg ned og forhandle fram løsninger for alle parter, sier Eide.

Konfronterende

Han er enig i at Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014 var uakseptabel. Men et mulig Ukrainsk medlemskap i NATO vil føre til en kraftig eskalering av spenningen i hele Europa, noe som kan føre til en stor konflikt som Norge vil merke godt og som vi vil bli rammet av i nord. Derfor mener han Jens Stoltenberg bør legge om stilen.

– Jeg mener han har vært ganske konfronterende. Jeg synes han bør bruke sine siste måneder til å deeskalere dette her, sier Eide.

PÅ GRENSA: Russiske tanks ved grensa til Ukraina. Foto: AP / NTB

Men begge parter må roe ned, mener Eide. Han viser til at hvis Ukraina blir medlem i NATO, kan Norge komme i en situasjon der den minste hendelse på grensen mellom Ukraina og Russland kan gjøre oss forpliktet til å sende styrker til Ukraina.

– Det ville vært helt galt, og det vil skade våre sikkerhets-interesser i nord, mener Eide.

– Hva bør norske myndigheter gjøre da?

– Norske myndigheter må være mer avbalansert enn det vi ser i dag. Vi må bygge en bro av sikkerhet og trygghet. Det er viktig at man avstår fra en retorikk som oppildner situasjonen og gjør den farligere enn den behøver å være, avslutter den erfarne diplomaten.

Russland har ansvaret

DELLER IKKE EIDES SYN: Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) mener ansvaret ligger på Russland. Foto: Regjeringen

Men den norske regjeringen deler ikke Kai Eides syn på saken. Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet mener ansvaret for situasjonen ligger alene på Russland.

– Russland har ansvaret for den økte spenningen. Alliert side har oppfordret Russland til å redusere spenningen ved å trekke tilbake styrkene og vise åpenhet.

– Vi er svært bekymret over den russiske styrkeoppbyggingen rundt Ukraina. Norge følger situasjonen nøye og har tett kontakt med våre Nato-allierte og europeiske partnere. Vi tar utviklingen på største alvor, skriver Petersson i en melding til TV 2.

Norges politikk overfor Russland har i alle år vært basert på to pilarer. Forsvaret og NATO skal sørge for å avskrekke eventuelle angripere. Den andre pilaren har vært å berolige vår nabo i øst. Blant annet ved å ikke øve med allierte soldater for nærme den russiske grensen og ved å ikke ha amerikanske baser på norsk jord. Men i svaret som TV 2 får fra Utenriksdepartementet, er beroligelse ikke nevnt. Nå er det fasthet og forsvar som gjelder.

– NATOs tilnærming må være fasthet, forsvar og avskrekking, kombinert med åpenhet for dialog. Nato har lenge vært åpen for å gjennomføre nye møter i NATO–Russland-rådet. Det er viktig å bruke politiske og diplomatiske kanaler for å bygge ned spenningen, skriver Petersson til TV 2.