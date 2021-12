Skyhøye smittetall – Johnsons festavgjørelse vekker oppsikt

England står for nærmere all koronasmitte i Storbritannia. Likevel kommer ikke Boris Johnson med nye tiltak før nyttårsfeiringen. Det betyr at nyttårsfesten består.

Omikronvarianten er dominerende i England, og nasjonale helsemyndigheter rapporterer om flere tusen smittetilfeller hver dag.

Samtidig utelukker Englands helseminister, Sajid Javid, nye tiltak i år.

Det til tross for at resten av den britiske unionen, som består av Skottland, Wales og Nord-Irland, innfører en rekke kontaktreduserende tiltak.

Storbritannia har hatt høye smittetall gjennom hele jula, og på julaften ble det rapportert om 122.186 nye smittetilfeller, og 137 nye koronadødsfall. England stod for 105.069, altså 86 prosent, av tilfellene.

1. juledag ble det rapportert om 113.628 smittetilfeller – alle i England. Tallene for de siste dagene er enda ufullstendige grunnet juleferie, ifølge britiske helsemyndigheter.

Slik begrunnes valget

Boris Johnsons regjering sier de ikke kommer til å innføre ytterligere tiltak i løpet av 2021. Men:

– Selvfølgelig bør folk være forsiktige når vi nærmer oss nyttårsfeiringen, og ta en koronatest hvis det gir mening. Feir utendørs hvis du kan, og ha litt ventilasjon innendørs hvis du kan, sier helseminister Sajid Javid til BBC.

– Når vi går inn i det nye året vil vi selvfølgelig se om vi trenger ytterligere tiltak.

HELSEMINISTER: Sajid Javid. Foto: Dominic Lipinski / Pa Photos

Han sier helsemyndighetene nå anslår at 90 prosent av alle smittetilfellene i England er av den nye, og svært smittsomme omikronvarianten, ifølge Reuters.

Tidligere har Javid fortalt at regjeringens fokus er på antall pasienter som blir innlagt med omikron, og begrunnet valget med to ferske studier som sier at det er en lavere risiko for å bli alvorlig syk med omikronvarianten.

Maks seks kan møtes i private lag

I Wales får maks seks personer kan møtes i private lag på puber, kinoer og restauranter. Det settes også en grense på 30 mennesker på innendørsarrangementer og 50 utendørs.

Det blir krav om to meters avstand på offentlige steder, mens nattklubbene blir stengt.

I Skottland blir det krav om en meters avstand på arrangementer og maks 100 personer på innendørs arrangementer uten sitteplasser, 200 på arrangementer med sitteplasser og 500 utendørs.

Maks tre husholdninger kan møtes på steder som barer, restauranter, kultursteder og treningssentre.

I Nord-Irland blir også nattklubbene stengt, mens det ikke lenger er tillatt med innendørs arrangementer uten sitteplasser.