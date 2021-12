Tror ikke booster-mål nås i julen: – Vet enda ikke hva det vil ha å si for gjenåpning

– Det ser ut til at vi ligger litt etter det opprinnelige skjemaet, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

I uke 51 ble det sendt ut 700.000 vaksinedoser, og målet var at alle disse dosene skulle settes i uke 51 og 52.

– Det vi har registrert så langt for uke 51 er 167.000 doser, så det er betydelig lavere enn målet, 720.000 doser, delt på to. Samtidig vet vi ikke om det er helt riktig, det kan være noen etterregistreringer som vi ikke har fått inn enda, sier Bukholm.

Vet ikke konsekvensene

Han sier det er usikkert hva forsinkelsen vil ha å si for tiltak og gjenåpning.

– Det vet vi ikke enda. Vi har også nå sett at omikron-varianten begynner etter hvert å dominere, særlig i Oslo-området. Vi må nok ha litt mer kunnskap om hvordan den ter seg i Norge før vi kan uttale oss i forhold til vaksineeffekten og hvor langt vi må nå med å få vaksinert alle, for å ha full kontroll, sier Bukholm.

– Er julefeiring grunnen til at det er så mange færre doser satt forrige uke?

– Vi tenker jo at en av faktorene er at folk har hatt det travelt like før jul og at det har påvirket vaksinasjonshastigheten, og så håper vi at de som ikke har tatt sin vaksine før jul, tar den nå i romjulen, sier Bukholm.



Han mener dette er svært viktig for å få satt så mange som mulig av de 720.000 dosene før nyttår.

Ikke langt unna målet, forhåpentligvis

– For å nå målet med å få vaksinert de over 45 før utgangen av andre uke i januar, er vi avhengige av at veldig mange av disse dosene er satt allerede før nyttår. De første ukene i januar skal det settes opp mot 400.000 doser hver uke da også, forteller Bukholm.

FHI håper at vaksineringen tar seg opp denne og de neste to ukene.

– Vi håper at vi dermed ikke er langt unna målet når vi kommer til midten av januar, sier Bukholm.