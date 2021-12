Var den første som fikk vaksine – slik prøver hun å overbevise skeptikerne

Da Sandra Lindsay møtte på jobb den 14. desember 2020, trodde hun bare at hun skulle stille seg i en lang kø av ansatte på sykehuset Northwell i Queens som skulle få vaksine.

Men da hun gikk inn i salen for å få sin første dose med Pfizer, og fikk øye på alle tv-kameraene som var stilt opp, forsto hun at hun var i ferd med å bli den første i USA som ble vaksinert mot covid-19.

– Jeg er veldig beæret over å ha fått en plass i historien, og å kunne dele mine erfaringer. Forhåpentligvis kan det inspirere andre og hjelpe oss med å returnere til normalen, sier hun til TV 2.

DEN FØRSTE: Sandra Lindsay blir den første som får koronavaksine i USA 14. desember 2020. Foto: Mark Lennihan / AP / NTB

Etter at hun fikk vaksinen, ville hele verdenspressen snakke med henne. TV 2 treffer henne ett år senere like utenfor New York i den lille byen Port Washington der hun bor.

– Jeg har fått mye medfølelse med ordentlige kjendiser som ikke engang kan gå ut av døren uten at det er kameraer til stede. Sånn er det ikke med meg heldigvis. Men jeg blir gjenkjent på gaten, og det er bare positive tilbakemeldinger, sier hun.

Besøk i det Hvite Hus

I juli ble Lindsay invitert til Det hvite hus av president Joe Biden, som roste henne fra talerstolen.

– Da pandemien var som verst, så ga Sandra alt hun hadde for å sørge for at pasientene og sykepleierne var trygge. Da tiden var inne, ble hun den første utenfor vaksinestudiene som ble fullvaksinert. Hun kan nå klemme barnebarnet, og hun jobber for at både pasientene og lokalsamfunnet blir vaksinert, sa presidenten.

INVITERT: Etter at hun fikk koronavaksinen ble Sandra Lindsay invitert til Det hvite hus av USAs president Joe Biden Foto: Patrick Semansky

Lindsay, som opprinnelig er fra Jamaica og flyttet til New York som student, fikk en tildelt en æresbetegnelse for innvandrere som heter «Outstanding Americans by Choice».

– Det var surrealistisk. Jeg kunne ikke tro at jeg var i Det hvite hus. Jeg kommer fra et lite sted på Jamaica, og nå var jeg i Det hvite hus og ble hedret av presidenten, sier hun.

Overbevise vaksineskeptikere

USA var lenge i verdenstoppen når det gjaldt vaksinedoser. Allerede i april fikk amerikanere over 18 år tilgang til både Pfizer-vaksinen og Modernas vaksine. Men i løpet av sommeren og høsten ble USA forbigått av Norge og andre land i Europa. Akkurat nå er 60 prosent av amerikanere fullvaksinerte.

Lindsay bruker mye av tiden sin til å forsøke å overbevise vaksinemotstandere til å ta en dose. Hun sier det er viktig å forstå hvorfor de ikke vil vaksinere seg.

– Du må vite hvorfor. Det er det første jeg spør om. «Hva vet du og hva mener du egentlig?». Folk liker ikke å bli spurt hvorfor de ikke vil vaksinere seg. De føler seg irettesatt. «Hva driver frykten din? Fortell mer om hvorfor du tar dette valget», sier hun.

OVERBEVISER FOLK: Sandra Lindsay bruker sin egen erfaring for å overbevise vaksinemotstandere om å la seg vaksinere. Hun sier historier om hvordan det er å jobbe på sykehus under pandemien ofte gjør inntrykk. Foto: Mathias Ask / TV 2

Hun sier hennes mest effektive argument er å fortelle om hvor hardt rammet sykehusene ble da New York var episenteret for pandemien i mars i 2020. På den verste dagen døde over 800 av byens innbyggere av covid.

– Da folk gikk utendørs, og særlig under nedstengningen, var det to virkeligheter. Det var en stillhet og uhyggelig stemning i gatene, men på sykehusene var det som et helvete, sier hun.

Omikron-variant

Lindsay følger nøye med på den nye omikron-varianten. De siste ukene har smitten steget kraftig i New York.

– Jeg venter til vi har fakta på bordet før jeg begynner å få panikk. Så langt ser det ut som at den er veldig smittsom, men ikke så dødelig som deltavarianten. Men jeg følger nøye med på tallene hver dag, sier hun.

Over hele byen er det lange køer for å teste seg. Men Lindsay sier det foreløpig ikke er det samme presset på sykehusene som det var da pandemien først kom til New York. Det takker hun vaksinene for.

– Jeg kan ikke tenke meg hvordan livet ville vært uten vaksinene fordi blant pasientene som er vaksinerte så er symptomene veldig milde. Og det er det vaksinene skal gjøre, ikke sant? De forhindrer alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser og dødsfall, sier Lindsay.