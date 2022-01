Forbruk har vært et tema omtrent så lenge vi har hatt biler. Først handlet det i hovedsak om bensin og diesel. For mange var det et svært viktig parameter at bilen var nøysom med dråpene – slik at man unngikk altfor kostbare drivstoffutgifter.

Så kom elbilene og begrepet rekkeviddeangst var plutselig på alles lepper.

Har du noen gang undret deg over hvorfor det virker vanskelig å komme ned på drivstoff-forbruket som er oppgitt for bilen din? Eller at elbilen slett ikke går så langt som produsenten oppgir. Da er du nok ikke alene.

Nesten 20 prosent høyere

Forbruk har lenge blitt målt etter definerte sykluser. Først var det NEDC som gjaldt. Dette står for New European Drive Cycle, som var fasiten frem til 1. september 2017.

Fort ble det klart at denne testmetoden var svært optimistisk, og antydet forbruk det i praksis var svært vanskelig å komme i nærheten av med normal kjøring. En analyse som ble gjort av tyske Autoclub Europa i 2012, viste at det faktiske drivstofforbruket gjennomsnittlig var så mye som 19,6 prosent høyere enn det som var oppgitt fra fabrikken (NEDC).

Med WLTP blir de oppgitte forbrukstallene mye nærmere virkeligheten enn tilfellet var med NEDC. Foto: iStock

Begrensninger

Det var derfor gode grunner til at en ny testmetode ble utviklet. World Light vehicle Test Procedure (WLTP) ble tatt i bruk fra 1. september 2017, som en mer realistisk og felles testmetode globalt. Forandringene fra NEDC til WLTP er både mange og store, og det som skiller de to testprosedyrene mest er at WLTP står for et mer realistisk kjøremønster, som ligner mye mer på faktisk kjøring.

Sammenlignet med norske forhold har likevel også WLTP sine begrensninger, ikke minst ved at testene i hovedsak gjøres under sommerlige temperaturforhold. Derfra er det som regel veldig langt til norsk vinterkjøring i fjellområder.

En oppsummering av de viktigste fordelene med WLTP i forhold til NEDC. Foto: VDA

Mer likt vanlig kjøring

Ved WLTP er det uansett lagt inn høyere toppfart, lengre testruter, høyere gjennomsnittsfart, mer akselerasjon og bremsing, kortere stopp og mer forskjellige kjøreforhold enn med NEDC.

Alt dette for at det skal ligne mer «normal» kjøring.

Slik er noen av forskjellene:

Tabellen viser tydelig at WLTP er mer realistisk enn NEDC var. Foto: FW

I tillegg bør det nevnes at påvirkning fra ulikt tilleggsutstyr er tatt med i betraktningen for WLTP, men ikke for NEDC.

Verdt å merke seg, er det også at aircondition-systemet alltid er avslått ved WLTP-måling av forbruk. Hensikten med dette, er at det skal være mulig å sammenligne kjøretøyer uavhengig av hvilket system de har.

WLTP gir også langt sikrere indikasjon for rekkevidde for elbiler. Foto: Frank Williksen

Riktigere for elbiler

Ifølge det tyske bilindustriforbundet (VDA) oppgir WLTP relativt nøyaktige tall for energiforbruk for elbiler. Dette er kanskje enda viktigere enn for fossile biler, siden elbiler er avhengig av å ha god lade-infrastruktur tilgjengelig innenfor rimelig rekkevidde, noe som slett ikke er tilfelle over alt ennå.

Også for elbilene har overgangen fra NEDC til WLTP gitt markante forandringer av de viktige tallene for rekkevidde. Noen eksempler på dette:

Bilmodell WLTP NEDC

BMW i3 235 – 245 km / 300 km

Opel Ampera-e (60 kWh) 423 km / 520 km

Renault Zoe R90/R110 316 km / 388 km

VW e-Golf 231 km / 300 km

Nissan Leaf 270 km / 350 km

Dette er en viktig forbedring, som gjør hverdagen enklere for elbil-sjåfører fordi den oppgitte rekkevidden er mye nærmere det som i praksis er oppnåelig.

Men her hører det også med til historien at vi store deler av året må ta dette med en stor klype salt i Norge. WLTP-målingene tar nemlig ikke høye for vinter og kulde. Det har vi som kjente flere måneder de fleste steder i landet og da kan forbruket øke til dels mye. På en elbil må du regne med at den synker et sted mellom 20 og 40 på vinteren, kontra under fine sommerforhold.

