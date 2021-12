Kvinnelig realityprofil tiltalt for vold – nekter straffskyld

Påtalemyndigheten mener at kvinnen natt til fredag 24. september i år slo en mann i ansiktet med knyttet hånd, og at hun bet han i høyre arm.

Hendelsen skjedde ifølge tiltalen klokken 02.30 i en leilighet i Oslo. Ifølge politiadvokat Camille Brekke var det flere personer til stede i leiligheten.

Uklare omstendigheter

Da TV 2 omtalte tiltalen tidligere i desember, ønsket ikke realityprofilen å kommentere saken. Nå forteller imidlertid forsvareren hennes, advokat Heidi Ysen, at hun nekter straffskyld.

Ysen ønsker imidlertid ikke å svare på om kvinnen bestrider at hun faktisk slo og bet mannen, eller om det er andre grunner til at hun nekter straffskyld – for eksempel om hun mener å ha handlet i selvforsvar.

– Vi har ingen kommentarer til saken utover at hun ikke erkjenner straffskyld, sier Ysen.

Risikerer fengselsstraff

I mars skal saken behandles i Oslo tingrett, der det er satt av tre timer til rettssaken. Kvinnen er tiltalt etter straffelovens § 271, som gjelder kroppskrenkelse. TV 2 er ikke kjent med at hun er straffedømt tidligere.

Dersom kvinnen skulle bli funnet skyldig, risikerer hun en ubetinget fengselsstraff. Høyesterett har slått fast at kroppskrenkelser skal straffes med ubetinget fengsel «med mindre helt særegne forhold gjør seg gjeldende».

En normal straffutmåling for kroppskrenkelse ligger mellom 30 og 120 dagers fengsel.