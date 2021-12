Even Northug om oppveksten: – Det var alltid kommentarer. Jeg ble lei

Tirsdag debuterer Even Northug i Tour de Ski, 15 år etter at storebror gjorde det samme.

Denne gang er Petter Northug på plass i Tour de Ski som langrennsekspert for TV 2.

Og storebror er svært stolt over at Even står på startstreken.

– Even har stått på i mange år nå og får betalt for innsatsen. Jeg har kanskje brøytet opp litt løype og vist hva som må til, men æren for fremgangen skal Even ha selv, forklarer Petter til TV 2.

Råd fra Petter

Før Even Northug gjorde seg kjent med sprintløypa i Lenzerheide fikk han gode råd fra Petter som har gått her flere ganger.

– Petter var jo en ener i sin tid, jeg har jo vært veldig heldig som har fått være så mye sammen med han. Hele tiden har jeg snappet opp nye ting og lært mye, det drar jeg nytte av nå, forklarer 26 år gamle Even Northug.

Even Northug i midten er yngstemann i søskenflokken Northug, Tomas til venstre og Petter til høyre. Foto: Foto: Privat

Daltet etter

– Even daltet etter Tomas og meg, syntes det var artig å være med, men var ikke opptatt av å konkurrere. Han var mer opptatt av å stoppe på bensinstasjoner før og etter renn enn å få på seg startnummer. Etter hvert utviklet konkurransegenene seg - heldigvis.

Even Northug Foto: Foto: Privat

– Det tok litt tid før jeg fikk lyst til å gå fort på ski. Jeg bestemte meg vel først da jeg som 17-åring flyttet til Meråker, sier Even.

Ble lei

– Hva slags inspirasjon var Petter og hans suksess i løypa?

– Jeg syntes jo det var artig med Petter. Men det ble plutselig mye oppmerksomhet og det ble slitsomt for meg, som på den tiden var veldig beskjeden. Det var alltid kommentarer, sikkert ikke vondt ment, om at jeg var broren til Petter Northug. Jeg ble lei det, sier Even Northug.

– Nei, det har ikke vært enkelt å være Even, det er kjipt hele tiden å få presisert hele tiden at han er ikke Even Northug, men broren til Petter Northug, understreker storebror.

– Even har virkelig stått på, kjempet, trent og slitt med sykdom. Men til slutt betaler det seg. Jeg tror han nå har forstått hva jeg mener med at jobben som gjøres må være både grundig og nøyaktig.

Optimist

Om det er storebror eller eksperten som mener det er litt uklart, men Petter Northug er optimist foran tirsdagens sprint:

– Even har en kjempemulighet til et topp resultat. Skøytesprint i ei løype som passer han veldig bra og han er i så god form at han med litt tur kan havne på pallen! Og om jeg er stolt så kan jeg rapportere om at sjuende far i huset, pappa John, er stolt som en hane. Han er rimelig fornøyd med at alle gutta i huset har verdenscupseire i langrenn, påpeker Petter Northug.

Even og Petter Northug Foto: Foto: Privat

– Jeg får føre arven videre, sier Even Northug.