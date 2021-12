På vei for å krysse Driter'n holdt det på å gå skikkelig i dass

I skjærgården utenfor Kråkerøy i Fredrikstad ligger den lille øya med det fengende navnet Driter'n.

Ifølge lokale kjennere antar man at øya har fått navnet fordi stedet var et populært avtrede for sjøfugl. En annen folkelig forklaring er at båtfolket stoppet her for å gjøre sitt fornødne da de var på tur fra byen til havna Fredagshølet som ligger på Hvaler.

Men i året som gikk har fått en ny rolle for en liten gruppe lokale gründere.

NUMMER 3: Den aktuelle oktoberdagen var det tønne nummer tre som skulle krysse Driter'n, Foto: Privat

Inspirert av linjeakevitt

Da landet stengte like etter nyttår for et år siden, satt nemlig Magnus Stensvik Wilhelmsen med mye tid til overs. Da bestemte han seg for å sjøsette prosjektet med en lokalbrygget akevitt.

– Det var stille i fjor, det var da akevitten ble unnfanget. Ideen har surret i huet lenge, men da hadde jeg plutselig mye tid, sier Wilhelmsen.

I mai ble den første tønna med «Akevitt som har krysset Driter'n to ganger» født.

Inspirert av linjeakevitt, som krysser ekvator to ganger, tok Wilhelmsen og fire kompiser turen ut på sjøen med et eikefat fylt med akevitt, og krysset Driter'n to ganger.

– Den første batchen 5. mai holdt til 2000 flasker, med mulighet for å lage 1000 til. Og 1600 av de 2000 ble solgt samme dag, så det gikk over all forventning, forteller Wilhelmsen.

Hold på å gå galt

Men i oktober i år, da den foreløpig siste batchen med akevitt skulle rundt Driter'n,

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte historien.

– Litt mer vind og blest. Det var 20 sekundmeter med vind. Egentlig ingen som skal være der ute når det blåser så mye, men vi la ut for det, forteller Wilhelmsen.

Etter kort tid skjønte mannskapet at de aldri ville nå rundt Driter'n i drittværet, så de bestemte seg for å snu. Først skulle de bare plukke med seg noen hummertegner de hadde lagt ut noen dager i forveien.

NEDPÅ: Etiketten på akevittflasken holder på det uhøytidelige uttrykket. Foto: Privat

Da dundra en stor bølge rett i slagsiden på båten.

– Vi holdt på å tippe rundt. Der kunne vi mistet både mannskap om akevitt, sier Wilhelmsen.

Etter nesten-ulykken satt kompisgjengen kursen mot land. I stedet fullførte Wilhelmsen turen noen dager senere alene.

– Nedpå og tiltalende

Linjeakevitt ligger så lenge på fat at den kjennetegnes ved sin kraftige eikesmak.

En tur rundt Driter'n tar derimot kun åtte minutter, og man kan neppe forvente det samme resultatet som når man reiser til ekvator. Likevel har Wilhelmsen et håp om at båtturen gir noe preg til smaken.

– Første gang hadde vi kun gått rundt øya en gang. På andre gjorde vi dobbelt, og gikk på tvers av øya to ganger slik at vi faktisk kan si den har krysset Sriter'n to gagner. Da fikk jeg telefon fra brenneriet under produksjon. De sa at det var en forandring, og at akevitten var blitt mørkere, sier han.

Wilhelmsen er selv grafisk designer, og jobber til vanlig med å utarbeide uttrykk og beskjeder som kommuniserer produkter til potensielle kunder.

«Akevitt som har krysset Driter'n to ganger» mener han derimot går på tvers av alle regler prosesser han pleier å jobbe etter.

Likevel tror han navnet funker.

– Det er språk som er nedpå og tiltalende. Produktet er det det er og heter det det heter. Det sitter fonetisk godt i munnen, og er en god punchline, sier han.

Så langt har det produsert 12.500 flasker, og håper produksjonen skal øke.

– Men det er et overskuddsprosjekt som jeg ikke har ambisjoner om å tjene så mye penger på. Så langt har det gått i null, det på toppen er en bonus, sier han.