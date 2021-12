Derfor har Liverpool en tynnere stall enn konkurrentene: – Et strategisk valg

Se Leicester - Liverpool på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 20.30!

Plutselige smitteutbrudd eller lange skadeavbrekk på enkelte spillere er noe av det Liverpools supportere frykter mest.

I det tette juleprogrammet, som i år har en pandemi som X-faktor, er det vanlig at elleveren til topplagene ikke ser like ut fra kamp til kamp. Men i Liverpool er det noen spillere som nesten aldri roteres.

I langt større grad enn konkurrentene Manchester City og Chelsea har de røde et klart førstelag, der noen spillere er uerstattelige.

Litt fordi de er så gode, litt fordi innbytterne ikke er i nærheten av samme nivå.

– Jeg er redd for at den manglende bredden til Liverpool kan bli utslagsgivende. Ikke mange lag hadde klart seg uten en spiller som Mohamed Salah, men det er klart, både Chelsea og Manchester City er bedre stilt dersom et par stjerner er ute, sier Erik Huseklepp, TV 2s fotballekspert.

Forklaringen

Dersom angrepsrekken til Liverpool må skiftes ut, er erstatterne Roberto Firmino, Divock Origi og Takumi Minamino. To av tre har aldri vært nær å spille seg inn på førstelaget.

Til sammenligning kan Chelsea erstatte sine angrepsspillere med Timo Werner, Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi og Hakim Ziyech, som alle ville vært aktuelle for å starte en viktig kamp.

Det samme gjelder for City, som kan variere mellom å bruke Raheem Sterling, Phil Foden, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva og Ferran Torres i angrepet.

Klopp kom med Burnley-stikk

Men årsaken til at det er slik er langt fra tilfeldig. På en pressekonferanse like før jul forklarte nemlig Liverpools assistenttrener, Pep Lijnders, hvorfor Liverpool har færre valgmuligheter enn konkurrentene.

Han ble spurt om lagets tynne stall.

– Det handler om hvordan man ser på det, svarte Lijnders, ifølge klubbens nettsider, og fortsatte:

– Dersom stallen vår ikke hadde vært tynn, ville vi heller ikke hatt Trent Alexander-Arnold. Vi ville ikke hatt Curtis Jones, Nat Phillips eller Neco Williams. Vi ville ikke hatt alle disse unge guttene, som kanskje ikke ville tatt steget dersom vi hadde flere etablerte spillere.

Vil ha plass til unggutter

Assistenten påpeker at det er et strategisk valg Liverpool tok for noen år siden. I stedet for å ha 25 etablerte spillere i klubben, vil de heller spe på med talentfulle spillere fra eget akademi.

– Jeg tror at vi med de riktige prosedyrene, med et sterkt akademi, også kan vinne med dem. Disse guttene skuffer ikke, det har vi sett, sier Lijnders, og legger til:

– En tynn stall vil i tillegg gjøre at samtlige er i posisjon til å bidra. I en skadefri tropp er det viktig at alle føler at de når som helst kan bli bedt om å bidra.

HAR FÅTT SJANSEN: Når fraværene på Liverpools midtbane har vært mange, har unge Tyler Morton fått sjansen. Foto: Peter Byrne

Likevel har Liverpool brukt flere spillere enn Manchester City denne sesongen og like mange som Chelsea. I A-stallen har Liverpool også flere spillere enn konkurrentene.

Men nivåforskjellen blant de beste og nest beste er større.

Risikofylt

Likevel synes Erik Huseklepp at Liverpool har komponert stallen på en fin måte.

– Nå får de utviklet Tyler Morton på midtbanen, gitt Curtis Jones spilletid ... Det er en sunn måte å drive en klubb på. Da har man plass til både store stjerner og muligheten til å utvikle unge spillere, sier den tidligere Portsmouth-spilleren, og trekker frem et eksempel.

– Trent Alexander-Arnold er et godt eksempel. Han ble satset på og mye brukt som veldig ung, selv om han ikke alltid presterte like bra i starten. Nå er han verdens beste høyreback når han er i toppslag.

Fanget på kamera: Her gir Klopp dommeren det glatte lag

Men slike valg tas ikke helt uten risiko.

– Nivået i Premier League er så skyhøyt at man ikke tåler mange poengtap før man er hektet av, så måten Liverpool velger å gjøre ting på, innebærer en viss risiko, ja. Men jeg liker det litt. De gjør det enklere for å unge spillere å slå gjennom, sier Huseklepp.

– Lotteri

Liverpool er nå midt i den virkelige testen som vil vise om stallen er bred nok eller ikke. Allerede har fire sentrale spillere - Fabinho, Virgil van Dijk, Thiago og Curtis Jones - testet positivt for korona.

De er tilbake før tirsdagens kamp mot Leicester, men manager Jürgen Klopp frykter at flere kan bli smittet i det hektiske juleprogrammet-

MÅ KLARE SEG UTEN SALAH: I januar drar Mohamed Salah til Afrikamesterskapet og mister derfor flere Liverpool-kamper. Foto: RUSSELL CHEYNE

– Det er som et lotteri hver dag, sa Klopp på pressekonferansen før tirsdagens kamp.

Men ikke nok med at klubben er sårbare for koronasmitte, i januar drar nemlig flere av klubbens aller største stjerner sørover for å spille Afrikamesterskapet.

Liverpool må dermed klare seg uten Sadio Mané, Mohamed Salah og Naby Keita i flere kamper. På pressekonferansen bekreftet Klopp at de kom til å dra etter kampen mot Chelsea søndag.

– Vi må bare prøve å komme gjennom det og håper alt blir bra. Både på kort og lang sikt, sa Klopp om den vanskelige perioden klubben nå står overfor.