Enorm pågang på krisetjenester – får bare svart halvparten

For mange er julen den tyngste tiden på året - og det merkes hos landets krisetjenester. Kirkens SOS har ikke kapasitet til å besvare alle henvendelsene de får.

– Vil du dele litt om hvordan det har vært?

Telefonen hos Kirkens SOS går varm. Bare i desember har de mottatt over 19.000 anrop.

I den andre enden av røret sitter Kjetil. I åtte år han vært samtalepartner for mennesker i en vanskelig situasjon. Han holder linjen så lenge det trengs.

– Vi tar imot samtaler fra folk som har det vondt. Som trenger å snakke med et medmenneske, som lytter og tror på det de sier. Det er ikke alle som føler de blir trodd på i vanlig helsevesen. Og her skal vi ikke dømme noen eller sette diagnoser, sier Kjetil.

Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. I fjor besvarte de 1150 frivillige om lag 164 00 henvendelser. Hittil i år er tallet over 170.000.

Men det er langt fra alle som ringer for å få hjelp. Av 19.000 anrop i desember har de kun hatt kapasitet til å besvare halvparten.

Og henvendelsene blir mer og mer alvorlige, forteller generalsekretær Lasse Heimdal.

– Mange har hatt en «møkka-jul», rett og slett. Det er livskriser av alle slag, sier han.

«FORTROLIG SAMTALE PÅGÅR»: Noen ganger er personen i andre enden av røret helt stille. De ønsker bare samvær, forteller frivillige Kjetil. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

En av fire er ensomme

I en fersk spørreundersøkelse Opinion har utført på oppdrag fra Norges Røde Kors, svarer hver fjerde nordmann at de kjenner seg ensomme. En av tre svarer at de savner mer menneskelig kontakt.

Ensomhet er hovedtemaet også blant dem som ringer Kirkens SOS i høytiden. I tillegg er «psykiske problemer» og «relasjonsproblemer/-konflikter» høyt på listen.

– Selv om vi bor i verdens lykkeligste land, er livet krevende å leve for mange. Unge forteller om selvmordstanker og en kamp om å se meningen med livet, sier Heimdal.

Siden starten av pandemien har det vært et voldsomt trykk på krisetjenesten, som er gratis og basert på frivillighet. For å rekke over alle henvendelsene, trenger Kirkens SOS om lag 400 frivillige til, anslår han.

– Hvis du ikke får svar når du ringer, prøv igjen senere, eller skriv til oss, oppfordrer Heimdal.

HØYT TRYKK: Lasse Heimdal sier trykket på henvendelsene har vært høyt helt siden pandemien først startet i mars 2020. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Nesten to år med pandemi har forsterket ensomhetsfølelsen hos mange. Og det samme gjør sosiale medier, mener han.

– Det er en belastning for mange unge å se bilder av julemiddager og lykkelige familier på Instagram. Det blir en bekreftelse på følelsen av at alle andre enn meg har det bra, sier Heimdal.

Rekordmange henvendelser

Også Mental helse merker pågangen på sin hjelpetelefon - men det er på deres chattetjeneste sidetmedord.no økningen er størst.

Fra 1. desember til 22. desember i fjor fikk de 2088 henvendelser på sin chattefunksjon. I samme periode i år har det økt til rekordmange 7196.

DYSTRE TALL: Det er en kraftig økning i unge mennesker med psykiske plager som tar kontakt med Mental Helse. Foto: Mental Helse

– Det har doblet seg de siste tre månedene. Nå har vi cirka 10 000 chatter i løpet av en måned. Det er veldig bekymringsfullt, særlig når vi vet at de som benytter chatten er under 28 år, sier Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse.

Det er de samme temaene som går igjen hos dem som hos Kirkens SOS.

– De vil snakke om vanskelige relasjoner, mange er ensomme, og vi ser også at mange tar kontakt fordi de selvskader, har selvmordstanker og er bekymret for fremtiden sin, sier hun.

Pandemien, og de nye koronatiltakene før jul, har gjort en vanskelig situasjon verre for mange. I tillegg til ungdom, ringer bekymrede foreldre inn og ber om hjelp til hvordan de skal få sine tenåringer til å være sosiale.

– Unge mangler treningen på det å være sosiale sammen nå, sier Berg-Heggelund.

– Vær den nysgjerrige naboen

Et smil til en du passerer på gata, et vink til naboen - det er god medisin som bidrar til god folkehelse, sier generalsekretæren i Kirkens SOS.

– Man må aldri slutte å bry seg om andre. Vi har masse erfaring med at det er lite som skal til, sier Heimdal.

– Det viktigste mennesker trenger, er et annet menneske.

Også Berg-Heggelund oppfordrer til å tilby sosial kontakt - på smittevernforsvarlig måte ute.

– Det viktigste er å spørre. Å ta en telefon til den du vet ikke har mange rundt seg. Det er viktig å være den nysgjerrige naboen. Vet du om noen som er alene - ring på døren og spør om de vil ta seg en tur, sier hun.