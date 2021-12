Stort fall i strømprisene tirsdag

De siste ukene har det vært mange dager med svært høye strømpriser. Nå kommer det en betydelig nedgang i prisene.

Mandag er den gjennomsnittlige strømprisen i Sør-Norge 1,8 kroner per kilowattime (kWh).

Tirsdag faller snittprisen til 1,47 kroner per kWh.

Strømprisen er ganske jevn gjennom dagen, men er på det dyreste mellom kl 18 og 19, når prisen er 1,55 kroner per kWh.

Tirsdagens snittpris betyr at strømprisen i Sør-Norge har falt 62 prosent siden rekorddagen tirsdag 21. desember, da du måtte betale gjennomsnittlig 3,95 kroner per kWh, pluss nettleie.

Julaften og første juledag var strømprisen i Sør-Norge rundt to kroner per kWh, før den de to siste dagene har falt til rundt 1,8 kroner.

I Midt-Norge og Nord-Norge har strømprisene ligget langt under prisene i Sør-Norge i flere uker. I Midt- og Nord-Norge er mandagens strømpris 58 øre per kWh, og stiger tirsdag til 60,6 øre per kWh.