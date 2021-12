Avvikler kvote-ordning på Tax Free

Lørdag 1. januar trer en haug av nye lov- og regelendringer i kraft. Flere av disse vil merkes både i hverdagen og på bankkontoen.

Det blir blant annet dyrere å kjøpe tobakksvarer, billigere strøm og flere vil få fri rettshjelp. Samtidig økes frikortgrensen og taxfree-kvoten blir endret.

Endringer i inntektsskatt

I trinnskatten blir det gjort noen justeringer, men trinnskattesatsene i trinn 1 og 2 videreføres uendret, og innslagspunktene for disse trinnene blir lønnsjustert.

I trinn 3 og 4 økes satsene med 0,2 prosentenheter og innslagspunktene reduseres, slik at trinn 3 får en sats på 13,4 prosent fra 643 800 kroner, og 11,4 prosent i tiltakssonen i Troms og Finnmark.

Trinn 4 får en sats på 16,4 prosent fra 969 200 kroner. I tillegg innføres det et nytt trinn 5 med sats 17,4 prosent og innslagspunkt 2 000 000 kroner.

Det er også innført lovendringer om krav til pensjon fra første kroner i private tjenestepensjonsordninger. Det er fastsatt overgangsregler som gir bedriftene tid frem til 30. juni 2022 med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

Frikortgrensen øker fra 60 000 kroner i 2021 til 65 000 kroner i 2022.

ENDRINGER: Det blir flere endringer for skattebetalere. Blant annet økes bunnfradraget på formueskatt og frikortgrensen økes. Foto: Terje Pedersen / TV 2

Formueskatt

For de som betaler formueskatt økes bunnfradraget fra 1 500 000 kroner i 2021, til 1 700 000 kroner i 2022. For ektefeller økes det fra 3 000 000 kroner i 2021 til 3 400 000 kroner i 2022.

Samtidig økes formuesskattesatsen fra 0,85 prosent til 0,95 prosent. For formue som overstiger 20 000 000 kroner, eller 40 000 000 kroner for ektefeller, innføres det en høyere sats på totalt 1,1 prosent.

Retten til bunnfradrag i den kommunale delen av formuesskatten utvides, slik at samtlige personlige skattytere nå har krav på dette, uavhengig av om de er bosatt i Norge eller ikke.

Flere fradragsendringer

Det er også vedtatt flere endringer for fradrag. Blant annet vil personfradraget økes med 4 250 kroner til 58 250 kroner.

Fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3 850 til 5 800 kroner, og maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50 000 til 25 000 kroner.

Det gis fradrag i alminnelig inntekt for skattyters utgifter til reiser mellom hjem og arbeidssted og for pendlers besøksreiser til hjemmet. Fra nyttår erstattes dagens to satser for reisefradrag, med én felles kilometersats på 1,65 kr/km.

I tillegg økes det særskilte fradraget for Troms og Finnmark fra 18 100 kroner til 20 000 kroner.

Satsen for minstefradraget i pensjonsinntekt økes fra 37 prosent til 40 prosent, og maksimalt årlig sparebeløp i ordningen for individuell sparing til pensjon reduseres fra 40 000 til 15 000 kroner.

BILLIGERE: Denne høsten og vinteren har det blitt satt prisrekord på strøm flere ganger. Nye endringer skal hjelpe forbrukere til å få billigere strøm. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Billigere strøm

Fra nyttår kommer det også flere avgiftsendringer. Blant annet vil avgiften på tobakksvarer økes med fem prosent utover prisjustering.

1. juli 2014 ble den avgiftsfrie taxfree-kvoten endret slik at reisende kan bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl. Fra nyttår blir det ikke dette lenger mulig.

Denne høsten og vinteren har det blitt satt flere prisrekorder på strøm. Regjeringen har derfor vedtatt at avgiften på elektrisk kraft blir redusert med åtte øre per kilowattime fra januar til mars, og med 1,5 øre per kilowattime mellom april og desember.

Samtidig blir det innført en omregistreringsavgift for elbiler med reduserte satser.

NYTT SPAREBELØP: IPS reduseres fra 40 000 til 15 000 kroner. Foto: Gorm Kallestad

Aksjer og pensjonssparing

Fra nyttår vil maksimalt årlig sparebeløp i ordningen for individuell sparing til pensjon (IPS) reduseres fra 40 000 til 15 000 kroner.

Oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter økes fra 1,44 til 1,6. Det betyr at skatt på utbytte og realiserte gevinster på aksjer vil øke, og at fradrag som kan kreves for tap på aksjer øker.

Samtidig vil ordningen med skattefri fordeler ved kjøp av aksjer i selskapet man er ansatt i avvikles.

Hjelper boligkjøpere

Fra nyttår vil flere få fri rettshjelp. Inntektsgrensen vil øke fra 246 000 kroner til 320 000 kroner for enslige, og fra 369 000 kroner til 490 000 kroner for par.

Rettsgebyret blir også endret fra 1199 kroner til 1223 kroner.

Det blir også endringer i personvernlova, hvor unntakene fra personopplysningloven er strammet inn, for å gi enkeltpersoner bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på nett.

Samtidig kommer det endringer avhendingslova. Formålet med endringen er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.

I tillegg er det vedtatt en endring som åpner for mer bruk av leie til eie i boligselskap.